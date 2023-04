Alejandra Azcárate: “no digo gracias, agradecer el dolor solo lo logran los iluminados”

Alejandra Azcárate, la reconocida humorista y modelo, pasó por W Fin De Semana, con María Camila Díaz, sobre su nuevo espectáculo ‘Lo que se permite se repite’.

“Yo empecé con este nuevo trabajo, que es un monólogo muy distinto al de ‘Descárate con la Azcárate’. Cuando le puse final a ese guion no me imaginé a dónde me iba a llevar. Ahora, a raíz de muchos eventos, este es uno confrontador y reflexivo, es vivencial y engrandecedor para las mujeres a la hora de afrontar nuestra vida”, aseguró.

De la misma manera, se refirió a esa difícil etapa que vivió en su vida hace unos meses y que la marcó e inspiró para realizar su nuevo monólogo.

“Yo no digo hoy gracias porque agradecer el dolor solo lo logran los iluminados, soy una mujer común y corriente. Cuando uno pasa por tránsitos de tanta confrontación es difícil. ¿Que si tengo la capacidad de encontrar aprendizajes en ese episodio? Sin duda sí”, afirmó.

“Me demostró la capacidad de mi dignidad, pero no llegar a agradecer. Fue un momento muy duro. Solo de pensarlo me tiembla hasta la voz, es un poso tan hondo”, añadió.

Asimismo, detalló que muchos medios “hicieron una feria” con su nombre.

A pesar de que este episodio en su vida la marcó, un tema que ya tuvo un final, supo analizar lo que le pasó y tomarlo como base de su monólogo.

“Lo que quiero decir en este monólogo es que el trabajo más cercano que he hecho a mi esencia como mujer. Claro que tiene sarcasmo, humor negro y sátira, pero no es lo fundamental. La vida me ha llevado a vivir circunstancias para poner mi experiencia”, expresó.