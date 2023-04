Alejandra Azcárate vuelve a los escenarios con su monólogo ‘Lo que se permite se repite’

La reconocida humorista y modelo Alejandra Azcárate habló en W Fin De Semana, con María Camila Díaz, sobre su nuevo espectáculo ‘Lo que se permite se repite’.

“Yo empecé con este nuevo trabajo, que es un monólogo muy distinto al de ‘Descárate con la Azcárate’. Cuando le puse final a ese guion no me imaginé a dónde me iba a llevar. Ahora, a raíz de muchos eventos, este es uno confrontador y reflexivo, es vivencial y engrandecedor para las mujeres a la hora de afrontar nuestra vida”, aseguró.

¿Qué tendrá el nuevo show?

“Lo que quiero decir en este monólogo es que el trabajo más cercano que he hecho a mi esencia como mujer. Claro que tiene sarcasmo, humor negro y sátira, pero no es lo fundamental. La vida me ha llevado a vivir circunstancias para poner mi experiencia”, dijo.

Fechas del show en Colombia

‘Lo que se permite se repite’ tendrá presentaciones en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Pereira.

Bogotá: 26 de abril

Medellín: 27 de abril

Bucaramanga: 28 de abril

Barranquilla: 3 de mayo

Cali: 4 de mayo

Pereira: 5 de mayo