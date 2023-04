MinTrabajo dice que cifras que dio Rappi sobre la seguridad social no son correctas

El Ministerio del Trabajo cuestionó este lunes las cifras que le ha entregado la plataforma de Rappi sobre los aportes de seguridad social que vienen generando los domiciliarios que realizan labores bajo su nombre.

Así las cosas, la misma ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, manifestó que hasta el momento en la validación que decidió empezar a realizar hace algunos días, le deja como primeros resultados con soporte de la planilla Pila donde se registra el pago de seguridad social de los trabajadores independientes, que hay unos 2.876 reportes de pagos lo que le permite decir que no hay 130 mil domiciliarios como ya Rappi ha manifestado en diferentes ocasiones.

En sus declaraciones, agregó “lo que sí nos ha quedado claro es que las cifras que las cifras que se nos han dado no han sido las correctas, aquí no hay 130 mil domiciliarios, yo lo que dije es que si son independientes cruzaría con la UGPP, ya empezamos a cruzar y la UGPP lo que me muestra es que solamente hay 2.876 reportes por el PILA donde sectores independientes están pagando la seguridad social”.

Así mismo, la titular de la cartera laboral manifestó que durante su revisión ha encontrado plataformas nacionales que están contratando a sus domiciliarios con todo lo referente a derechos y la seguridad social, por lo que interrogó, “¿si las nacionales lo hacen por qué las internacionales no?”.

Igualmente, se confirmó que la labor de cruzar datos se está trabajando de la mano también con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debido a que ahí es donde se encuentran las retefuentes que permiten encontrar el estado real de dichas cuentas.

Finalmente, la ministra Ramírez aseguró que ya tiene programadas más reuniones con empresarios de plataformas con el fin de buscar que ayuden a regularizar el sector.