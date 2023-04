Valentina Castro, modelo de Tumaco, brilla en Louis Vuitton: esta es su historia

En entrevista con Contrarreloj, la modelo colombiana Valentina Castro aseguró que todo comenzó cuando Sebastián Bedolla, un cazatalentos de una agencia de Nileny Dipton, le escribió por medio de sus redes sociales. “Desde ese momento comenzamos a tener seguimiento, él me contactó y hacíamos el procedimiento virtual, después me tocó viajar a Santo Domingo”.

En cuanto al viaje que realizó, Castro comentó que “hubo mucha desconfianza de mi madre y de mi familia, no fui sola a pesar de que tengo 18 años, porque siempre hubo desconfianza. Hasta que los conocí y me di cuenta de que todo era real”.

Por otra parte, resaltó que de su misma agencia había otra modelo colombiana que vive en Cali.

Sobre sus inicios, la modelo resaltó que “cuando llegué a Santo Domingo hacía los entrenamientos desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. y de nuevo a las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., también hacía pasarela, se me hacía difícil porque nunca me había levantado tan temprano a hacer ejercicio. Nunca me había puesto tacones, me ponían unos apretados para que aprendiera más rápido”.

Por último, la colombiana expresó que sigue estudiando en Tumaco y su sueño es seguir siendo modelo exclusiva de Louis Vuitton.

Escuche la entrevista completa a continuación: