No aguantamos más, que alguien haga algo: usuarios de la vía Bogotá- Ibagué

Nuevamente como ya es costumbre, la vía entre Bogotá -Ibagué, volvió a colapsar, por cuenta dicen los viajeros del mal estado en el que se encuentra la carretera, además de las obras que se están desarrollando y que en algunos puntos no tienen ni siquiera señalización. Trayectos de más de 6 horas, en tramos como Silvania -Melgar, y hasta de más de 8 horas para llegar a Ibagué, se han vuelto todo un viacrucis para quienes transitan esa zona del país.

“Se burlan de nosotros en la cara, nadie hace nada, como es posible que este problema lleve casi dos años y no pasa absolutamente nada; desde hace cuanto la gente está peleando que esta vía cada vez es peor, el concesionario a cargo, en este caso vía- 40, destrozó esta vía”, dijo uno de los conductores que salió desde Bogotá muy temprano, pero debido al colapso quedó atrapado en el trancón.

Entre tanto, Nubia Díaz denunció que a lo largo del recorrido no se encuentra un solo trabajador. “Deberían aprovechar estos días para acabar este desastre, de verdad que uno sale con la mejor energía pero acá se le acaba a uno, no es justo, pero toca, qué más hace uno. Tiquetes de avión en casi un millón de pesos, yo si le hago el llamado al gobierno que tome cartas en el asunto, ni por tierra ni por aire vamos a poder conectarnos al paso que vamos. No aguantamos más, que alguien haga algo”.

Sobre estos hecho, la concesión Vía 40 Express, respondió que. en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, está preparada para implementar los planes de contingencia que permitan facilitar la movilidad de los viajeros durante los planes Éxodo y Retorno de Semana Santa, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y entre el 5 y 9 de abril.

“Asimismo, para el Plan Retorno el domingo 9 de abril, la Policía de Tránsito implementará un reversible, que consiste en habilitar todo el flujo vehicular en un único sentido, desde Fusagasugá hacia Bogotá, a partir de las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche. Quienes transiten en el sentido Bogotá-Girardot podrá usar las rutas alternas Sibaté-San Miguel-Fusagasugá o Mesitas del Colegio-Viotá- Girardot”, afirmó la concesión Vía 40 Express

“Estas medidas fueron coordinadas previo a la Semana Mayor, a través de un recorrido con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Policía de Tránsito y Transporte y la Interventoría con el objetivo de articular los planes de contingencia que se llevarán a cabo durante la salida y retorno de los viajeros”, dijo la concesión.

“En ese sentido, en aquellos sectores de obra que por seguridad de los usuarios se permita, se habilitarán mínimo 2 carriles en el sentido de mayor flujo vehicular. En las zonas donde por las condiciones técnicas de las obras solamente se cuenta con una calzada habilitada que funciona en contraflujo, es decir, un carril por cada sentido, la Policía podrá llevar a cabo manejos de tráfico, este es el caso de algunos tramos en los municipios de Granada, Silvania, Melgar y Nilo”, agregó.