No me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así: Karol G por portada de GQ

Karol G en los últimos meses ha sido motivo de un sinfín de aplausos y elogios gracias a los logros de su carrera profesional, como lo fue el reciente lanzamiento de TQG con Shakira, por lo que cada nuevo paso acaba siendo motivo para que los reflectores de la opinión pública se posen sobre ella, como ocurrió recientemente.

‘La Bichota’, como es llamada en el mundo del entretenimiento, se ha caracterizado por ser una mujer que motiva a otras mujeres a sentirse seguras con su aspecto, presumiendo en cada oportunidad los mal llamados defectos del cuerpo. Por esto no dudó en dejar en evidencia su molestia al verse muy diferente en esta nueva portada donde se modificó en gran medida su apariencia.

En sus redes sociales, expresó: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así. Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco a la revista la oportunidad, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad, con la cantidad de edición que le hicieron a la foto, no hicieron nada, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Además, agregó que esto no era una falta solo para ella como artista, sino para todos sus seguidores que la han buscado como ese ídolo que les inculca el valorar los defectos.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó.

Unas contundentes palabras que reafirman su iniciativa personal de enaltecer la belleza natural de las mujeres reales, y de alguna manera romper con los cánones de belleza que han limitado a las mujeres durante años.

Por parte de los internautas, han podido reafirmar el poderío femenino que mantiene Carolina, llenándola de una gran cantidad de mensajes de apoyo en su declaración.

