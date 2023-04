Fuerte pronunciamiento de la Rama Judicial sobre el proyecto de ley de sometimiento

Como una ley generosa y una gran oportunidad bastante beneficiosa, el ministro de Justicia, Néstor Osuna y la procuradora general, Margarita Cabello, calificaron la ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, en medio de un foro que se realiza hoy con el presidente del Congreso.

A pesar de que la procuradora reiteró sus observaciones acerca de las condiciones a la sujeción a la justicia, dijo que la conversación principal tenía que basarse en quiénes son los grupos armados, tener un mayor conocimiento de su composición, cantidad y localización, “además de que dejaron a la Procuraduría por fuera”, dijo Cabello.

Por otra parte el fiscal general, Francisco Barbosa, hizo una fuerte crítica al proyecto de ley de sometimiento que está promoviendo el Gobierno Nacional.

Según explicó al no existir claridad sobre a quien va dirigido el proyecto de ley, las bandas criminales en varias regiones del país están buscando hacerse notar a través de hechos violentos y de esta manera clasificar en la Paz Total.

Dijo que en medio de esto se han incrementado los hechos violentos. Barbosa también señaló que el proyecto de ley tiene un problema sobre la identificación de organizaciones de alto impacto, no se sabe con quien se va a negociar.

Tampoco se conoce la caracterización de quienes son, para poder entender que se va a negociar. Agregó que actualmente hay 400 órdenes de captura contra presuntos responsables de los homicidios de líderes sociales sin materializar.

Y aunque hay voceros de grupos que dicen que no les parece suficiente, se cuestiona que posiblemente fueron los riesgos de haber hablado con las bandas sin que aún esté aprobada la ley, a lo que el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que no se va a permitir impunidad para los criminales, dijo que celebraba las reiteraciones del ministro, respecto a que las leyes se hacen en el Congreso y no en la calle, y que no es cierto que los gobiernos pierdan el control de las leyes cuando las radican, todo lo contrario “gobernar implica conocer consensos”.

Por su parte el ministro de Justicia dijo que el proyecto de ley garantiza la posibilidad de no cruzar las líneas rojas con las víctimas y que se le está dando una última oportunidad a las bandas: “es un gran esfuerzo del Estado el de reducirles las penas y la justicia restaurativa, esto les permite tener una vejez, después de haber pagado sus penas, haber devuelto sus bienes, reparado a las víctimas, para que puedan tener una vejez con su familia que es lo que creo que es lo que todos aspiramos”, aseguró Osuna.

Respecto al consenso por lo que se dijo de sacar del proyecto que modifica el Código Penal, el incesto, la inasistencia y la calumnia, el ministro de Justicia dijo que sino fuera porque tiene el número del fiscal general, eso se podría escalar y enfatizó en que ninguno de los dos miente.