El ministro de Justicia le responde al presidente del Tribunal sobre Primera Línea

Durante su visita a Washington DC el Ministro de Justicia, Nestor Osuna, respondió al pronunciamiento del presidente del Tribunal de Cundinamarca sobre la judicialización de miembros de la primera línea.

Esta semana el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, aseguró que es equivocado señalar que los capturados y judicializados en el marco de las protestas, en diferentes ciudades del país, fueron víctimas de una persecución judicial o decisiones acomodadas.

“Los integrantes de la Primera Línea no son detenidos ilegales” dijo el togado.

Osuna dijo que el gobierno está de acuerdo con el magistrado en cuanto a que estas órdenes de detención no son ilegales.

“En las declaraciones del presidente del Tribunal él defiende que las órdenes de detención no son ilegales y en eso el Gobierno está totalmente de acuerdo. No son órdenes ilegales de detención. Lo que pasa es que hay una atribución presidencial de nombrar voceros o gestores de paz sin que se afecte la legalidad de las capturas. Eso no está en discusión, ni la legalidad de las decisiones judiciales al respecto” dijo el ministro.

Dijo que los procesos judiciales continúan y no hay ninguna atribución de responsabilidad a los jueces ni ninguna censura a la forma en la que han actuado los funcionarios.