¿Qué les dijo la ministra Educación a subcontratistas del FFIE que exigen sus pagos?

Tunja

La ministra de Educación, Aurora Vergara, llegó sobre las 9 de la mañana a inaugurar la Institución Educativa Adolfo María Jiménez en Sotaquirá (Boyacá), pero se encontró con proveedores y subcontratistas sosteniendo pancartas y exigiendo al Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) que les paguen las deudas que los contratistas no les cancelaron.

La ministra Vergara, escuchó a los afectados y dijo que hablará con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la problemática, para que a través del diálogo, concertación y rigor para buscarle una solución.

“Queremos darles respuestas, encontrar las salidas posibles para que toda la situación que se ha presentado en el marco de estas obras se resuelva. Es importante avanzar”, dijo.

Por su parte, Diego Chaparro, vocero de los más 816 proveedores y subcontratistas, calificaron como positivo que la ministra Vergara los escuchara y se comprometiera a tocar la problemática con el presidente de la República, Gustavo Petro, para llegar a una solución.

“Aparentemente la otra semana nos va a tener algún tipo de razón. Ella dijo que iba a manejar el tema como algo prioritario y que no lo conocía”, dijo Chaparro al recordar que son $23.000 millones invertidos por los subcontratistas y proveedores.

Insistió que la ministra Vergara es una esperanza para salir de la problemática porque el Gobierno Nacional va contar con una realidad que parecía desconocía.

Será el representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca quien canalice la información con la ministra Vergara. “Esperamos que esta vez el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto”.

Entre tanto, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, dijo que son pequeños y medianos empresarios quebrados que estaban generando empleo en el departamento.

“Esto es un impacto negativo para la economía boyacense. A uno le da tristeza escucharlos que están quebrados”, dijo.

Barragán dijo que esos incumplimientos por parte de los contratistas del FFIE debe ser asumido por abogados de materia contractual para que “no sigan pagando los platos rotos los empresarios que cayeron por ingenuidad”.

Con respecto a la aseveración de la gerente del FFIE, Adriana González, de 10 proyectos con la Gobernación de Boyacá están reactivados y arrancando obras, el representante Jaime Raúl Salamanca le dijo que “miente”.

“Miente, no hay ninguna obra reactivada en Boyacá, es una mentira. No hay pólizas, no se ha reactivado ninguno de los 10 proyectos de la ETC Boyacá y los nueve proyectos de las ETC de Sogamoso y Tunja”, reiteró Salamanca.