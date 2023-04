Colapso del puente El Alambrado: Ejército tendría listo plan provisional en 15 días

Puente El Alambrado. (Photo by EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO/AFP via Getty Images)

Dos muertos dejó el colapso del puente El Alambrado, sobre el río La Vieja, que conecta a los departamentos de Quindío y el Valle del Cauca. Se trata de dos policías que pasaban por la zona cuando ocurrió el hecho.

En diálogo con Contarreloj de W radio, el coronel Carlos Eduardo Vanegas Ávila, comandante de la Octava Brigada fue enfático en rechazar las falsas versiones sobre un atentado en este punto del país justo cuando pasaba un camión con los uniformados.

Según el coronel, si el colapso se hubiera presentado debido aun atentado, las autoridades habrían encontrado restosd de pólvora.

“Cuando sucede esto, quedan residuos de pólvora y cordones detonantes. Hay muchas suspicacia porque estaba pasando la Policía. Nosotros no engañamos a la comunidad y menos a las familias de nuestros policías que fallecieron, la comunidad estuvo ahí, las filmaciones que hizo la gente evidenciaron que no hubo explosión, no olía ni a pólvora, está totalmente descartada esa situación”, explicó.

Además, el oficial agregó que el Ejército podría tener una solución momentánea en 15 o 20 días.

“Nuestros ingenieros militares tiene una brigada especial, un batallón que hace este montaje de unos puentes estructúrales semi- permanentes (…) se hizo la revisión y tenemos la capacidad disponible, estamos listos, vamos a ver con lavisita que se hizo de inmediato, si se decide a hacerlo nosotros estaríamos trayendo los puentes y dándolo al servicio. Tiene 72 metros de distancia, ya lo hemos demostrado en muchas oportunidades”, agregó.