La coalición está pegada con babas y la ‘mermelada’ no va a alcanzar: Catherine Juvinao

La estrategia del Gobierno de solicitar las renuncias protocolarías a cuotas de los partidos que han sido críticos con la reforma a la salud sigue generando reacciones en el Congreso.

En diálogo con W Fin de Semana, la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, se refirió al mensaje que está enviando el Gobierno al acudir a “viejas prácticas de la política tradicional”, cuando prometió en campaña un cambio en la cultura política del país.

“El Gobierno del cambio uno hubiese esperado que llegara con una dinámica distinta, pero no. Desde que arrancó este Gobierno hemos sido testigos de cómo los ministros y desde la propia Presidencia se han dedicado a armar una coalición a punta de mermelada, y así fue que muchos partidos tradicionales, que no acompañaron al presidente en campaña, entraron a la coalición”, explicó.

Asimismo, Juvinao consideró que, por más puestos que ofrezca el Gobierno para sacar adelante su agenda legislativa, basar la relación con el Congreso en términos de burocracia hará que fracase, pues “la ‘mermelada’ no va a alcanzar”.

“El Gobierno pensó que a punta de ‘mermelada’ iba a poder cohesionar las fuerzas políticas y lo que estamos viendo con la reforma a la salud es que no. Los puestos no están alcanzando y hay unos temas ideológicos que no se han podido concertar y, lastimosamente, la ministra (de Salud) Carolina Corcho no ha mostrado capacidad para concertar y dialogar. La coalición está pegada con babas y la mermelada no le va a alcanzar”, agregó.

Finalmente, la congresista también se refirió a la división que hay dentro de su propio partido, que también integra la coalición del presidente Gustavo Petro, y donde un sector pide que se evalúe pasarse a la independencia ante este y otros hechos que protagoniza el Gobierno.

“Hay dos líneas, una “petrista”, que apoya al presidente casi que incondicionalmente frente a sus proyectos, y una de centro - centro, que tiene una afinidad más con lo que era la visión del profesor Antanas Mockus. Me considero parte de esa línea en donde estamos diciendo ‘ojo, no podemos asumir el Gobierno como un cheque en blanco y tenemos el deber ético de ser autocríticos y hacer control dentro de la propia coalición’”, concluyó.

Juvinao explicó que al cumplir un año del Gobierno algunos congresistas verdes pedirán evaluar la salida de la coalición oficialista, ante inconformidad con la forma de gobernar que ha mostrado esta administración.