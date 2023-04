Al Oído: Radiografía inseguridad de Bogotá, ¿Claudia López dónde está?

En una administración en la que lavarse las manos es lo mejor que saben hacer y en esa vía la estrategia antes de aceptar el horror que vivimos en las calles capitalinas es buscar un culpable, los ciudadanos lo que sentimos en el día a día es que no solo estamos en una ciudad llena de huecos, sino que Bogotá se fue al hueco porque en la capital los únicos que no tienen miedo son los delincuentes, de ahí para allá todos salimos a practicar el deporte extremo de llegar a casa sin novedad.

Cada día una noticia es peor que la anterior, el viernes pasado se conoció por una denuncia del concejal de Bogotá Rolando González que secuestraron a un comerciante en el barrio la Alquería por 4 horas, lo dejaron libre después de golpearlo por la presión mediática.

Al Oído el concejal dijo “los ciudadanos ya no se sienten seguros ni siquiera en su lugar de residencia, en Bogotá los niveles de inseguridad son alarmantes, las personas tienen miedo de salir de sus casas y aún más de andar solos en sus propios barrios, lugares que se suponen deberían generar sensación de seguridad en sus residentes, el hurto a comerciantes aumentó en un 40%. Hoy los ciudadanos se sienten desprotegidos”

Bogotá al hueco

La última encuesta de percepción de seguridad revelada por el Dane a finales del mes de marzo muestra que el 84% de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad y el 73% en su propio barrio eso sin contar que El 64% de los bogotanos no denuncian cuando son víctimas de un delito.

En la radiografía que les tenemos al oído de la situación de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto es el delito que más se comete en la actualidad ya que cada día se denuncian 260 atracos.

Con corte al 06 de marzo de este año 17.646 personas denunciaron haber sido atracadas, el día que más se comete el delito es el martes en horas de la mañana y el top de las localidades donde se presentan más hurto son:

Kennedy (11%)

Suba (10.33%)

Engativá (9.68%)

Chapinero (8.6%)

Parece sorprendente escuchar a los candidatos a la Alcaldía de la capital cuando dicen que conocen a la ciudad porque trabajarán por la movilidad y seguridad ¡no pues, descubrieron el agua! Necesitamos que sean concretos y contundentes, quedarse en generalidades y obviedades nos envuelve solo en narrativas comunes, pero al final nada.

La Bogotá cuidadora que prometió claudia López en la que decía que ella sería la Jefe de la policía y que temblarían los delincuentes jamás existió, porque hoy los únicos que tiemblan son los ciudadanos.

“Pero eso sí, la alcaldesa es la primera en decir bájense del carro caminen, suban al transporte público ‘maravilloso de TransMilenio’, el cual ella jamás usa y no, no al incentivo de compartir carro vivan la ciudad en la que según ella se siente en Disney y como no si anda en medio de un comité de aplaudes y con un esquema de seguridad”, expresó al cierre Suárez.