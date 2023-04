Narco ‘El Médico’ y la exfiscal Catalina Noguera habrían pretendido tumbar a vicefiscal

W Radio conoció en primicia unas interceptaciones del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, en medio de la investigación que se adelanta en contra de la exdirectora de la unidad de extinción de dominio, Ana Catalina Noguera Toro y del narco Carlos Ramón Zapata, conocido con el alias de ‘El Médico’.

En estas interceptaciones se deja ver como supuestamente en la conversación entre alias ‘El Médico’ y la abogada Ruth García, conocida por haber defendido a otros narcotraficantes, y hermana de alias ‘Maracuyá’, hablaban sobre el plan del que hacía parte Catalina Noguera, para afectar a Martha Mancera.

La conversación que se da vía WhatsApp por altavoz entre tres personas, una de ellas la exfiscal Ana Catalina, ‘El Médico’ y la abogada Ruth García, en la que mencionan un plan para afectar a la vicefiscal Martha Janeth Mancera, en donde el fiscal Daniel Cardona al parecer también estaría relacionado con esta organización criminal, pues presuntamente querían hacer ver que Mancera no estaba realizando su función de investigar a funcionarios cercanos a ella y que podrían estar cometiendo irregularidades.

“Audio en el cual habla Carlos Ramón y Ruth, en done Carlos habla con una tercera mujer por teléfono (quien sería Ana Catalina Noguera) sobre una información que les servirá para afectar a la señora vicefiscal Martha Mancera, en dicha conversación hacen alusión a que ella estaría realizando acciones tendientes a evitar que funcionarios cercanos a la vicefiscal, no sean investigados o que las investigaciones no avancen en contra de ellos. A su vez, Carlos Ramon menciona dos fiscales de nombre Daniel, los cuales estarían inmersos en todas estas acciones y los cuales serían mi cercanos a funcionarios de la Fiscalía que están a favor o en contra de la señora vicefiscal. Por lo cual se translitero el audio de manera íntegra”:

“CARLOS: bueno doc, venga que la estoy es llamando pa’ esto que es importante, porque no sé cómo lo vas a manejar. CARLOS: entre los adelantos que estamos hablando aquí con ella, yo le die claramente lo de la Mancera, le die que necesitaba que me ayudara es con la Mancera, ella me dice; es que ella tiene un asunto importante, que no se, que tanto sabes tú de esto, es aquel fiscal que llamamos doctor Iván Aguirre. MD1: ¡claro! Si ella lo que quiere es hacer, quiere es salvarle el pellejo a todos los que están investigando. CARLOS: bueno, entonces ahí vamos bien”, se lee en la transcripción en la que Carlos es alias ‘El Médico’.

La siguiente transcripción es de una interceptación del CTI en medio de la investigación que se adelantaba por esta red criminal entre la señora Ruth Garcia y el ‘Médico’.

“En donde al cabo de unos minutos conectan vía telefónica a una persona que identifican con el nombre de Daniel Cardona y posterior a esto se conecta una mujer a quien identifican como ‘Doctora’, quien al parecer seria Ana Catalina Noguera, en esta conversación hablan de una serie de información y estrategias que pensarían utilizar con el fin de afectar o de indisponer a la señora vicefiscal, al parecer ante el señor fiscal, ya que a quien se refieren como ‘Doctora’, refiere que necesita argumentos para llegar ante el “jefe” de ella, y poder afectar la imagen que tiene la doctora Martha Mancera ante el señor fiscal. Por esta razón se plasmó de manera literal lo grabado en dicho audio”, dice el documento conocido por La W.

