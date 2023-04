Si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles será porque quiere cambios: Petro

En medio de la conferencia en la Universidad de Stanford, el presidente Gustavo Petro respondió una serie de preguntas de los estudiantes de la institución. En una de ellas, el mandatario fue cuestionado por las movilizaciones que él promovió en su momento y cómo las afrontaría durante su Gobierno.

“Los pueblos no son ignorantes ni brutos. No se mueve un pueblo por beneficio de una persona, sino por cinismos. Es algo que los mueve, es una conflictividad social que hace que millones de personas salgan a las calles”, dijo el mandatario.

Y agregó, “eso no es por voluntad maléfica es por una realidad social que debe llevar a movilizaciones sociales para que cambiar la historia de las naciones y los pueblos por tanto si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles será porque quiere más cambios, más transformaciones. Ojalá pase, a mi me encantaría”.

Cabe recordar, que esta no es la primera vez que el mandatario llama a las calles para que la sociedad se movilice frente a los inconformismos, de ahí a que las próximas movilizaciones sean el próximo 1 de Mayo donde el jefe de Estado también tendrá su segundo balconazo.