Solo se puede perder derechos políticos por sentencia de juez penal: Petro sobre Castillo

En el marco de la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos, el presidente se pronunció en el foro de la Universidad de Stanford sobre la situación del expresidente de Perú Pedro Castillo, luego de que fuera destituido a raíz del fallido intento de autogolpe de Estado en 2022.

El mandatario colombiano aseguró que las condiciones políticas de Castillo son de “acorralamiento por un solo hecho”. Así mismo, señaló al expresidente peruano como el “presidente del mundo de la Sierra”, explicando que el país vecino tradicionalmente se divide en dos zonas, la Sierra que está habitada en mayor medida por comunidades indígenas y el mundo de Lima.

“Los indígenas fueron tratados como peones en la época colonial e invisibilizados en la política”, aseveró.

De igual forma, Petro mencionó que el caso de Castillo “no fue por sentencia de un juez penal”, trayendo a colación el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde señalan que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

En ese sentido señaló que: “Nadie puede perder sus derechos políticos, sino por sentencia de un juez penal y lo que veo es que no hay una sentencia de juez penal, entonces, ¿por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo? ¿Por qué ahora decenas de peruanos son asesinados? ¿Por qué no se escucha a las comunidades indígenas de la Sierra? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente?”.