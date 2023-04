Avanza en el Congreso proyecto para prohibir el fracking en Colombia

Mientras que en las últimas horas se conoció la noticia del retiro de la compañía Exxon Mobil de una de sus operaciones en Colombia, en el Congreso avanza a paso firme el proyecto con el que se busca prohibir definitivamente el fracking, la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

¿Cuál es el alcance de la medida y qué implicaciones tiene para la industria que aporta a las finanzas del país? Son algunas de las cuestiones que han surgido en el debate político.

Por este motivo, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y Yenny Rozo, senadora del Centro Democrático debatieron en Sigue La W.

“Es un proyecto que fue aprobado en segundo debate. Lo que se busca es prohibir la técnica del fracking pero solo en yacimientos no convencionales y la exploración en esos mismos yacimientos”, explicó Hernández en su primera intervención.

Y por la misma línea, que con ese proyecto “no estamos afectando las actuales explotaciones, lo que estamos haciendo es cerrar una puerta para que se profundice el procedimiento de extracción de hidrocarburos que en Colombia ha dejado una huella ambiental y social fuerte” dijo.

Sobre contratos vigentes como los que tendría por ejemplo, Ecopetrol, explicó que “se establece un proceso de transición para los contratos vigentes que son pocos, es un proyecto que fue concertado en mesas técnicas y con la Comisión Quinta del Senado”, dijo.

Además, que esos contratos habrían “dejado una cláusula que dice que, si hay prohibición en el Congreso, terminan de manera unilateral. Esos contratos están suspendidos y no habrá fracking en yacimientos no convencionales que es un avance significativo para las comunidades y el medio ambiente”, explicó.

Pero ¿qué significa yacimiento no convencional? Hernández explica que “significa que el tuvo va vertical y luego horizontal atravesando regiones enteras, entonces si se presenta algún problema van haber impactos ambientales”, dijo.

Por su parte, Yenny Rozo, senadora del Centro Democrático que votó en contra fue puntual y dijo que el proyecto “tiene un vicio de procedimiento, se han cometido muchos errores y creo que de ser aprobado lo van a tumbar fácilmente”.

Rozo explicó cómo fue su proceso dentro del proyecto y dijo que “en la Comisión habíamos quedado en pacto de hacer audiencias como por ejemplo la de Puerto Wilches que nunca se realizó, luego envíe un derecho de petición y en los tiempos que eran no me dieron respuesta, despúes pregunté en MinHacienda y me dijeron que no me podían dar respuesta porque no hay estudios científicos y técnicos para contestare”.

Así mismo, que “presento una ponencia sin mi respuesta al derecho de petición por parte de MinMinas y ella dice que si me contestó, que es mentira, entonces pongo una tutela”.

Tras eso, explicó que se unió a la ponencia del senador José David Name pero que cuando se hicieron mesas técnicas “no me invitan siendo ponente”.

Y es que económicamente serían 4.3 billones de pesos lo que le costaría a Colombia atender una emergencia por cambio climático, lo que llevó a las congresistas a tocar el tema económico del proyecto.

La senadora Hernández mencionó que “lo primero que hay que decir es que no afecta el marco fiscal de mediano plazo porque el país no recibe recursos por la técnica del fracking ni por explotación de yacimientos no convencionales, eso no está cuantificado porque eso no se da en Colombia”, dijo.

Por su parte, la congresista Rozo, mencionó que “para poder hacer transición energética necesitamos recursos y si no queremos seguir explorando entonces cómo los vamos a tener”.

Para sentenciar diciendo que “no podemos estar hablando de que el fracking sea malo, acá en Colombia solo hablamos de suposiciones porque no hay estudios técnicos”.

Ahora, el tema se seguirá discutiendo porque pásara a la Camara de Representantes.

