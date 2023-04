Al Oído: A Gustavo Petro le fue bien con Joe Biden, innegable

La diferencia de la oposición de antes versus la oposición de ahora, porque diferencia sí vimos.

A quienes hoy gobiernan los recordamos porque jamás podían ver algo positivo en el que piensa diferente, los recordamos por ser una oposición desde el rencor incluso en momentos tan difíciles como la pandemia.

Luego de la agenda de los últimos días del presidente Gustavo Petro, muchos esperaban lo mismo: críticas y un panorama oscuro por parte de quienes hoy son oposición.

Pero no. Se encontraron y creo que, increíblemente, les dolió, ver a unos opositores que piensan que la reunión estuvo bien y, entre otras, porque a muchos nos emociona que pasaron de cuestionar un país como Estados Unidos por su capitalismo a trinar con emoción de él.

Nos emociona que pasaron de decir que los presidentes colombianos eran unos arrodillados por buscar reuniones con quienes gobiernan una potencia a compartir con orgullo una foto, entendieron que llevar ponchos y artesanías no era de presidentes lambones sino parte de un protocolo y entendieron que para avanzar hay que hacer alianzas. Eso por supuesto que emociona.

Una gran agenda en la que se hablaron de temas transversales fundamentales para avanzar la quieren opacar y nuevamente no por la oposición, se opaca por ese revanchismo, rabia e infantilismo de muchos que apoyan al presidente, ver a tantos trinar incluso cuando algo les sale bien diciendo “lloren uribistas” “compartamos esta foto para que le llegue a todos los uribistas” o la palabra que trino el ex senador Gustavo Bolívar al compartir la foto de los presidentes que decía : sufran. Ni pena les da, pero equivocados si están.

¿Sufran por una foto con un presidente que a quienes no votamos por el mandatario nos alegra y nos calma ? No, sufran de pronto todos los que viven en esa rabia constante con todo el que piensa diferente , sufran todos los que se sienten engañados porque ven que nada ha cambiado en este nuevo gobierno, sufran de pronto al ver que dijeron ser un cambio y en el congreso están empalagados de mermelada . Los que apoyaron grupos como la primera línea , que alzaban una narrativa desde el odio son ustedes ex senador. Entonces no, no sufrimos quienes no votamos por el PresidentePetro muchos no viven en ese resentimiento y es que debe ser muy feo que ni alejándose del país no pueda parar de infantilizar el debate.

Ahora, lo de sufran, no se si lo decían por lo qué sucederá en este país cuando aprueben la reforma a la salud, o no se si decían sufran por el retroceso en materia de seguridad nacional , o por ver alcaldes como los de Cali , Medellín y Bogotá que han llevado al caos a las ciudades que administran. O si lo dice por la primera dama que abusa de su posición o por cómo sufrimos esperando un liderazgo que creímos sería histórico con la Vicepresidenta Francia Márquez y ni se ve ni se oye, ¿con qué sufrimos ?

Los colombianos no sufrimos por una foto, pero si sufrimos viendo cómo aumenta el costo de vida, sufrimos viendo a nuestras fuerzas armadas humilladas y maniatadas , sufrimos al ver el desorden que tienen por falta de estructuración en el gobierno. No sufrimos porque al Presidente le salga algo bien, eso emociona. Aunque, con esa visita le fue mejor a Venezuela.

Sufrimos viendo cómo se burlan de la Paz total con los anuncios de ex Farc que amenazan con nuevas actividades criminales en Meta, Cundinamarca y Vichada. Las extorsiones volvieron, las amenazas y hasta los secuestros. ¿Dónde está el ministro de defensa?

Ojalá aparezca un liderazgo en el alto gobierno que le ayude al presidente a unificar sus aliados y a sus ministros que parecen ruedas sueltas, ojalá dejemos ese papel de defensores de venezuela y concentre esfuerzos por avanzar cómo el país.

Aplausos para el trabajo del embajador Luis Gilberto Murillo, para Laura Sarabia y para el presidente y esperamos que ya dejen el paseo los presidentes del senado y la cámara Racero y Barreras que fueron a nada y acá si tienen bastante trabajo.