¿Qué pasará con las licencias de conducción de los motociclistas? Hay nueva reglamentación

El Ministerio de Transporte aceptó que con el proyecto de resolución publicado para comentarios sobre digitalización de trámites de tránsito, se generó una confusión con la cual algunos ciudadanos consideran que con el mismo se busca cambiar los tiempos en que los motociclistas deben realizar la renovación de sus licencias de conducción pasando de 10 años que es como se encuentra actualmente a unos 3 años, ante el escenario, la misma cartera de Transporte negó esa versión y aseguró que el proyecto no tiene nada que ver con el tema.

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, confirmó la postura de la cartera frente al tema, manifestando “estamos buscando virtualizar todos los procesos de tránsito y transporte, por eso está publicado un proyecto de resolución para recibir todas las observaciones por parte de los ciudadanos; hoy hay una confusión, se está pensando que a través de este proyecto vamos a cambiar la vigencia de los 10 años en las licencias de conducción para motociclistas, esto es falso, los únicos que pueden cambiar esta vigencia es el Congreso de la República y por el contrario se mantiene la vigencia”.

Sin embargo para el gremio de los moteros la cuestión pasa más allá de hacer o no hacer el curso teórico práctico, y por este motivo Sigue La W dialogó con Méyerson Rodríguez, líder motero de Bogotá, quien explicó el sentir de este sector con esos cambios.

“Sabemos que no sígnica que la vigencia se va a acortar a tres años, pero nos toca demostrar nuestra conocimientos técnicos y teóricos bajo qué criterios”, enfatizando es que el problema pasa también por esa incertidumbre: qué criterios deberán volver a presentar esos conocimientos.

Y es que el tema económico para Rodríguez sería parte de esa incertidumbre.

“El tema no es hacer el curso o no hacerlo, nosotros hemos determinado que la capacitación es muy importante, el tema es a qué costo (será ese curso) poque hemos denunciado escuelas de conducción en donde pagan, ponen huella y le dan su licencia y sobre esto no se ha hablado”.

Enfatizando en que “a qué costo asumiremos, si será bajo o alto el tema económico”.

