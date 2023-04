‘La guerra me hizo puta’, víctima de violencia escribió libro sobre cruda realidad

La lideresa Mary Luz López Henao conversó en W Fin de Semana sobre su libro ‘La guerra me hizo puta’, el cual cuenta un relato crudo sobre la violencia sexual. De acuerdo con López, esta es una denuncia pública de lo que vivió.

“Es mi historia, pero yo hice un mapeo para que la gente conociera los mundos que existen dentro de la prostitución como mujeres que ejercen embarazas, familias de generaciones y mujeres que ejercen siendo parejas”, explicó.

Añadiendo que tras ser secuestrada en la Comuna 13 se quedó prácticamente sin nada “cuando yo retorné me decían mi nombre y yo no entendía. Es como una historia desde la niñez, la juventud y la adultez en el bajo mundo de la prostitución porque yo no lo romantizo ni lo considero un trabajo”.

En cuanto a lo que falta por contar de la guerra, López indicó que es importante hablar sobre la prostitución y el conflicto armado “es un tema muy invisible (…) las mujeres que se dedican a la prostitución no las cuentan, son vidas que no cuentan porque están en un lugar que ‘no es correcto’”.

Por otra parte, la lideresa explicó que fue reclutada cuando tenía 14 años por un grupo armado durante 3 meses “hubo abuso sexual, para poder obtener mi libertad me tocó abrir las piernas. Yo regreso y me tocó ir a la ciudad de donde había venido. Ya en el 2002 me secuestra la milicia de las Farc y eso si lo cuento porque yo estoy en la JEP, en donde he estado en audiencias, de ahí viene ‘La guerra me hizo puta’ porque en la niñez para obtener mi libertad me tocó abrir las piernas y en la adultez llegué a ese mundo oscuro que fue peor, a mí me ha dolido más ser puta que lo mismo que me hizo la guerra”.

En cuanto a cómo llegó a escribir este libro, López expresó que empezó a escribir una vez su psicóloga le recomendó plasmar en el papel todo lo que había pasado. “Me salí de ese mundo por muchas cosas, empecé a recuperar a mi familia, empecé a escribir, pero yo escribía solamente de la violencia. Lancé un primer libro que se llama ‘Alzo mi voz’ sin tener ningún conocimiento de escritura”.

El libro se podrá conseguir en el Pabellón 3, en el local 246, de la Feria del Libro de Bogotá.