“Cáncer, un regalo mal empacado”: Linda Hinestroza sobre cómo afrontar la enfermedad

Lina Hinestroza, directora de la fundación Alma Rosa que busca generar conciencia sobre la detección del cáncer de mama, fue detectada precisamente con esta enfermedad, pero logró salir victoriosa de ella gracias a su tenacidad, llegó a los micrófonos de Salud y Algo Más tras el reciente lanzamiento de su libro “El Cáncer, un regalo mal empacado” para hablar al respecto de su creación y de su historia de vida.

“Cuando tuve el diagnostico fui a visitar a un padre cercano, el me dijo “en este momento no lo vas a entender, pero este es el mejor regalo que puedes tener, es un regalo mal empacado, pero es un regalo”, y a mi esa frase me quedó sonando. Aunque en ese momento sentí que todo se me venía encima, empecé a descubrir las maravillas de todo esto”, relató.

Asimismo, se refirió a la bendición que puede simbolizar esta enfermedad, siendo un ‘despertar’ para las personas que pueden padecerlo.

“En notar las cosas simples, desde allí comenzó mi despertar. Entendí que la vida sola era un milagro, que todo lo que tengo alrededor es alegría, lo dejaba pasar pensando en trabajar en tener. Cuando uno se encuentra en enfermedad se da cuenta que la felicidad de la vida está en el amor, en el presente”, expresó.

También habló un poco de su libro y cómo logró comprender más a profundidad sobre la enfermedad, logrando formarse al respecto en acompañar a pacientes que puedan tener la misma condición.

“Podemos encontrar y ver esa luz, así sea pequeña, al final de la oscuridad. Este es un libro para leerlo con el corazón en la mano porque se muestra la vulnerabilidad en la enfermedad”, mencionó.

Es importante recordar que el prólogo de este libro lo hizo Walter Riso y gran parte de sus ganancias son dirigidas a la fundación Alma Rosa, texto donde también se resalta el papel del cuidador.

“Muchas veces creemos que el cáncer solo le da al paciente. Pero su familia y todos los que lo aman también. Uno siente miedo cuando un cercano lo padece. El papel del cuidador es el más duro, él también sufre”, manifestó.

Finalmente se refirió a lo que fue perder su cabello progresivamente y algunos detalles que la lograron fortalecerse con el paso de los días.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: