Gremios económicos lamentan salida de Ocampo del Gobierno pero ofrecen apoyo a Bonilla

Tras conocerse la salida de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, varios gremios económicos han lamentado esa situación temiendo que esto pueda generar incertidumbre en los mercados.

La cartera ahora estará a cargo del economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, quien fue designado este miércoles por el presidente Gustavo Petro.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que la salida de Ocampo es lamentable y que en este momento crucial donde se define la política de hidrocarburos y se tramitan las reformas pensional, laboral y de salud, es “absolutamente vital el papel que juegue el Ministro de Hacienda en términos de evaluar el impacto de cada una de las propuestas y el impacto de las medidas”.

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) April 26, 2023

Por ejemplo, el gremio de los empresarios pidió revisar todos los artículos de la reforma laboral.

“Llega el nuevo ministro de Hacienda con un inmenso reto y grandes desafíos y podrá contar con la participación y apoyo del sector privado y empresarial para su gestión”, remató.

Por otro lado, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aseveró que en principio hay “incertidumbre” pero que están a la expectativa de las políticas con las que llegará Bonilla.

Eso sí, no descarta que pueda subir el dólar, como ya está ocurriendo en el mercado Next Day, pues tras la confirmación de la salida de Ocampo, el dólar en la sesión Next Day se disparó más de $100, con respecto a su cierre del spot de $4.526.

De hecho, un análisis de Credicorp Capital ya advierte que el dólar sube en la tarde de este miércoles cerca de 150 pesos en el mercado next day (+3.24%).

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce, le agradeció a Ocampo por su “extraordinaria labor y sus múltiples muestras de responsabilidad fiscal” lo que le daba tranquilidad a los mercados.

Y señaló que Ricardo Bonilla es un profesional experimentado “espero que pueda administrar las expectativas de los inversionistas y los empresarios en medio de un escenario económico desafiante”, señaló a W Radio.

Entre tanto, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseveró que Bonilla se debe pronunciar sobre varios asuntos

“Ricardo Bonilla debe dar declaraciones inmediatamente sobre: Apego a la regla fiscal. Respeto a la independencia Banco de la República y Superfinanciera. Respaldo a las actividades de exploración de Ecopetrol. De lo contrario, dólar abre mañana por encima de $5 mil”, trinó.

Ricardo Bonilla debe dar declaraciones inmediatamente sobre:

Apego a la regla fiscal.

Respeto a la independencia Banco de la República y Superfinanciera.

Respaldo a las actividades de exploración de Ecopetrol.

— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) April 26, 2023

