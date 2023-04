Irregularidades en Risaralda con 6 proyectos financiados con recursos de regalías

Según la Procuraduría, por lo menos seis proyectos en el departamento de Risaralda financiados con recursos de regalías presentan alto riesgo de incumplimiento de su alcance por parte de sus ejecutores, relacionados con construcción de viviendas, pavimentación de vías secundarias y terciarias, adecuación de escenarios culturales e implementación de herramientas digitales para centros educativos.

En visita de inspección en campo realizada al departamento de Risaralda por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Sistema General de Regalías y su Grupo Especial de Seguimiento (GES SGR), se pudo establecer que el ambicioso proyecto, Construcción de Vivienda “Hogares para Todos”, cuyo objetivo es beneficiar a 1.568 habitantes de los municipios de Mistrató, Belén de Umbría, La Celia, Pueblo Rico y Santuario, con la construcción de 509 viviendas por $32.754 millones ejecutado por la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR.

Se encuentra suspendido con un avance de ejecución del 70% con el riesgo de no poder ser entregada la totalidad de estas viviendas, teniendo en cuenta que la urbanización ubicada en el municipio de Santuario con alrededor de 100 viviendas no ha iniciado su ejecución debido a falencias en la formulación del proyecto que no han permitido la expedición de la licencia de urbanismo.

Otro de los proyectos paralizados es el construcción y dotación de dos teatros en Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico, para el beneficio de toda la población por $11.826 millones, cuyas obras se encuentran suspendidas hace nueve meses por diferencias entre el contratista y la Gobernación de Risaralda, entidad responsable de su ejecución.

La Procuraduría encontró que no hay claridad con respecto a la fecha de terminación y entrega a la comunidad de las obras y que se aprecia abandono de las instalaciones y de los equipos adquiridos los cuales corren el riesgo de deterioro, que generaría sobrecostos para su culminación.