Municipio de Sitionuevo, Magdalena se encuentra sin servicio de alcantarillado

Durante la sesión descentralizada de la Asamblea del Magdalena, realizada en el municipio de Remolino, los alcaldes de la subregión río, dejaron en evidencia las necesidades que tienen en materia de salud, educación e infraestructura.

Uno de estos municipios es el de Sitionuevo, donde su alcalde aseguró que este no cuenta con el servicio de alcantarillado, lo cual se ha convertido en un problema de salud pública.

Le puede interesar Asamblea del Magdalena realizó sesión descentralizada en el municipio de Remolino

“Manifesté los pormenores que ha tenido el sistema de alcantarillado, donde hay aguas servidas en todo el municipio, no se ha manejado como es debido, no hay un plan de contingencia para el tema de las afectaciones por las lluvias, sin embargo, en visita por parte de Aguas del Magdalena, me querían entregar el sistema y dije que no podía recibirlo”, aseguró el alcalde Jose Alcides Manga.

Aseguró que no recibirá la obra porque no está terminada, “las aguas no fluyen de manjol a manjol, hoy tengo el municipio con aguas servidas en varios sectores y eso acarrea un problema de salubridad, la gente se queja y soy yo el responsable de lo que pasa”, precisó.

Según lo manifestado por el burgomaestre el alcantarillado fue contratado por 14 mil millones por parte de la anterior administración y que la actual gobernación ha hecho dos fases y ahora una tercera que oscila entre los 5 mil millones, “le manifesté a la actual gerente de Aguas del Magdalena que hagamos visitas, para que este proyecto si cumpla el cometido que la comunidad espera”, puntualizó Jose Alcides Manga, alcalde de Sitionuevo.