Un grupo de indígenas del Cauca llegó a Bogotá buscando ser escuchados por el Gobierno

Bogotá

Sigue La W conoció el llamado de alerta que hizo el padre Michael Daniel Cuevas, director de la Fundación Predicadores de la Misericordia, por un grupo de indígenas del departamento del Cauca que llegó a Bogotá desde el pasado sábado 22 de abril de 2023 para denunciar atropellos y vulneración de derechos, incluso dentro de su misma comunidad.

De acuerdo con la versión del padre, más de 100 personas fueron llevadas a ese refugio por parte de la Defensoría del Pueblo y estuvieron acompañadas por el representante Miguel Polo Polo.

Según explicó Cuevas en entrevista con Sigue La W, “estos hermanos indígenas han venido a Bogotá en búsqueda de que los escuchen sus ruegos y súplicas, el sábado hacia las seis de la tarde, la Defensoría del Pueblo nos hizo un llamado para recibir a estas personas que estaban en la Plaza de Bolívar. Ellos por sus propios recursos pudimos distribuirlos en varios sitios”.

Agregando que “recibimos a las personas en el lugar, luego llegó el representante Polo Polo y acompañó el proceso. Luego el domingo, nadie se acercó a acompañar a los indígenas y el lunes ya me hablan y me dicen que se iban porque había una situación de seguridad en la casa”.

Por su parte, Diana Perafán, líder indígena, aseguró en Sigue La W que “las comunidades indígenas del Cauca se han venido a Bogotá a pedir justicia y democracia, el congresista (Miguel Polo Polo) nunca nos trajo, nunca nos ha comprado, él acudió como congresista a ofrecer su ayuda, en esa situación el congresista sí apoyó a la comunidad porque la gente tenía hambre, aquí no hay compra de conciencias, ninguna comunidad indígena es títere de nadie”.

Asimismo, Perafán dejó claro que “las comunidades en ningún momento han sido abandonadas, ese día sí, pero por la acción del congresista el Ministerio del Interior asumió con Asuntos Indígenas el hospedaje de los indígenas, así como la alimentación. Ellos salieron del albergue por motivos de seguridad, porque el CRIC conoció que ellos venían a ratificar la persecución de la cual son objeto, recibieron amenazas”.

Por último, pidió al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que “aunque nosotros no seamos del CRIC, somos sujetos de derechos y hemos cumplido deberes, por eso exigimos que nos incluyan dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Se ha venido a que se respete la integridad física de los cabildos indígenas independientes y de aquellos que somos de oposición”.

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, también pasó por los micrófonos de Sigue La W para aclarar que “yo hice una labor humanitaria, una labor que no me corresponde porque eso le toca al Estado. Estas personas vinieron por la persecución religiosa que están siendo víctimas por parte del CRIC, les tocó llegar en una chiva y como no fueron atendidos por el Estado, yo como congresista me desplacé para tratar de gestionar un techo para estas personas”.

