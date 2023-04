Rompimiento de la coalición no implica no aprobación del PND: Olga Lucía Velásquez

El Gobierno Nacional no solamente está alerta por el trámite de su reforma a la salud, cuya principal arquitecta, la exministra Carolina Corcho, acaba de ser relevada de su cargo.

La próxima semana vence el plazo para que se apruebe el Plan Nación de Desarrollo y es por esto que desde Alianza Verde la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez, explicó lo que sucederá con el trámite, descartando que se afecte por la actual crisis política.

“Que se haya roto la coalición mayoritaria del Gobierno no implica que no se le vaya a dar trámite al plan ni tampoco que no se apruebe. Yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos los congresistas es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo para tener una hoja de ruta que define la materialización del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro”, precisó.

Velásquez también explicó que se analizará artículo por artículo, señalando que el texto “ha sido muy revisado, trabajado durante muchas horas, con todos los partidos, incluida la oposición”.

“Se revisaron más de 4.000 proposiciones, muchos artículos nuevos, se le aprobaron artículos nuevos a todos los partidos. Es una enorme responsabilidad que tenemos los congresistas, esto no es una responsabilidad de los partidos”, agregó.

Las plenarias de Senado y Cámara están citadas para el próximo martes para sesionar, por separado, y discutir y votar en sus últimos dos debates este proyecto, en medio del crispado ambiente político que hay hoy en el país y donde la expectativa está sobre los congresistas de los partidos que resultaron afectados por el remezón ministerial.