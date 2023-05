Asofondos le responde a Petro: “fondos privados no se van a acabar sin reforma”

El gremio de los fondos privados de pensiones, Asofondos, le respondió al presidente Gustavo Petro quien dijo que “sin reforma, los fondos de pensiones se van a acabar”. Según el mandatario, “esto se argumenta por la tendencia en las cotizaciones que se han triplicado en Colpensiones desde 2010, mientras que en el RAIS (Régimen de Ahorro Individual) no alcanza a duplicarse en el mismo periodo”.

El gremio le respondió que los fondos de pensiones no se van a acabar sin reforma.

“Solo en el primer trimestre de este año los fondos de pensiones crecieron en $18 billones de pesos. 7 de cada 10 afiliados escogieron estar en un fondo de pensiones y, para el 95% de la población, los fondos privados son mejor opción. Adicionalmente entre los nuevos afiliados al sistema pensional, el 81% 1 prefiere los fondos”, apuntó Asofondos.

Entre tanto, el mandatario afirmó que “los fondos ahorraron, pero ya no ahorran”, con lo cual está en desacuerdo el gremio de los fondos privados de pensiones que señalan que eso no es cierto, porque el presidente no incluyó en sus cálculos los rendimientos en los ingresos de los fondos.

“Si algunas personas de ingresos relativamente altos han decidido pasarse a Colpensiones es porque la competencia con esta no se da en igualdad de condiciones puesto que otorga subsidios a las pensiones altas a diferencia de los fondos de pensiones”, argumentó el gremio.

Entre tanto, Asofondos alertó por el comentario del mandatario señalando que “los fondos ya no son tan importantes en la financiación del gobierno, porque ha bajado el porcentaje de inversión de los fondos en TES”. “Preocupa con esa afirmación, que se esté pensando usar el fondo de ahorro que quedará en cabeza del fondo público con ese propósito”, afirmó Asofondos.