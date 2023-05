“El ayuno no es para todo el mundo”: Gaby Ondrasek sobre nutrición y bienestar

Los temas relacionados a las dietas, sin duda alguna, se han convertido en unos a los qué prestarle atención en las diferentes esferas médicas, pues pese a lo que muchos creerían, las dietas no deben ser las mismas para todo el mundo, aunque tengan los mismos objetivos. Diferencian temas como su estabilidad física, su peso, sus condiciones de salud y su emocionalidad, factores para tener en cuenta.

Gaby Ondrasek, autora del libro “Una vida de dieta en dieta”, nos habló en Salud y Algo Más al respecto.

“Siento que nos hemos desconectado con lo que nuestros cuerpos nos dicen y las señales que nos envía a través de los años. Por eso estamos siempre en búsqueda de las respuestas externas, cuando siempre las tenemos por dentro”, mencionó la experta.

Además, se refirió al tema del ayuno, comentando que puede ser la salida a diferentes patologías que pueden surgir como resultado de alguna sustancia del cuerpo.

“Estamos inmersos en un mar de reacciones que se desarrollan en patologías y enfermedades. El ser humano es la máquina más perfecta que existe y hay una diferencia importante entre lo que es reacción y respuesta, y el ayuno puede ser una clave”, explicó.

Agregando que no todo el mundo puede hacer ayuno, pues se debe entender que cada persona es diferente.

“El ayuno es la acción voluntaria de no consumir alimentos por un tiempo determinado, todos los seres humanos ayunamos, entre la última comida que tenemos, hasta la próxima. No todo el mundo debería de hacer ayuno, no son recomendables para todos, hay que tener en cuenta el estado hormonal y de salud de cada uno”, dijo.

Finalmente, se refirió a su libro “Una vida de dieta en dieta”, revelando que es su historia al ser diagnosticada con una enfermedad que cambió su alimentación, en un mundo donde los estereotipos de figura física están establecidos.

“El cuerpo me habló a través del diagnóstico de una enfermedad autoinmune donde me vi obligada a encontrar mi propio camino y escuchar a mi cuerpo, adapté mi propia dieta, una que me funcionara, no para lo que está globalmente establecido, sino para lo que yo necesitaba, aunque físicamente no entrara en el molde”, concluyó.