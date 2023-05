Caso Marcelo Pecci: condenan a 25 años de prisión a los hermanos Pérez Hoyos

El juez cuarto de Cartagena condenó a 306,9 meses es decir 25 años y seis meses de prisión a los hermanos Ramon y Andrés Pérez Hoyos, confesos financiadores y estructuradores del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía General de la Nación adelantó una ardua investigación que permitió identificar cómo fue la planificación y ejecución del crimen que generó repudio internacional.

También se logró identificar el recorrido de los confesos asesinos para garantizar que el atentado se perpetrara de acuerdo con el plan.

Los hermanos fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

La defensa no apeló la sentencia, por lo que queda en firme.

Confesión

“Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci,con pedirles perdón el señor no va (…), pero sí me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí y de corazón les pido que me perdonen a todos los de la sala, al señor y la señora Pecci y a la familia (…)”, así fue el acto de contrición de Ramón Emilio Pérez Hoyos, quien fue el primero en confesar que participó activamente en la planificación y ejecución del homicidio del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Barú el 10 de mayo de 2022.

Ante el juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, aceptó los delitos que la Fiscalía General le imputó y dijo sentirse arrepentido.

Acto seguido su hermano el menor, Andrés Pérez Hoyos, también frente a la cámara reconoció el homicidio del fiscal paraguayo y pidió “disculpas” a la familia y a las víctimas.

“Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo, estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas de todo corazón (…)”, dijo Andrés.

El juez señaló que los dos hermanos que al finalizar la tarde de este domingo, se declararon culpables y reconocieron el crimen, tendrán el 50 por ciento de reducción de la pena por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado.

La Fiscalía anunció que este lunes 16 de enero, pedirá que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los dos procesados.

Así fue la investigación por el crimen de Pecci

La Fiscalía General de la Nación conprbo que los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos, ofrecieron 1.500 millones de pesos para que se cometiera el homicidio del fiscal anticorrupción Marcelo Pecci.

El fiscal delegado Mario Burgos, reveló que se descubrió en medio de la investigación que a parte de los 1.500 millones de pesos que se ofrecían a cambio del crimen, también se garantizaban 100 millones de pesos para los viáticos.

El fiscal Burgos narró que Ramón Emilio se comunicó con Francisco Luis Correa Galeano, el día 27 de abril de 2022.

“Francisco Luis Correa Galeano recibe una llamada del abogado celular 314 7866920, por parte de usted Ramón Emilio Pérez Hoyos, desde su abonado celular 3157093275 en donde usted le indica y le da a conocer sobre una actividad criminal que estaría próxima a ejecutarse, que no era otra que acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, señaló Burgos.

Agregó que “Andrés Perez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, ofrecen la suma de 1.500 millones de pesos adicionalmente a ello, 100 millones de pesos que serían destinado para los viáticos, con el fin de que se ponga en la tarea de conseguir a la gente, ya que ese hecho fatídico se llevaría a cabo entre los días 10 y 11 de mayo”.

También se conoció que en medio de la declaración que entregó Correa Galeano, quien ya fue condenado por el homicidio del fiscal Marcelo Pecci.

En esa declaración Correa Galeano dijo que Ramón Emilio aseguró que el crimen se planeó y ejecutó en venganza porque el fiscal paraguayo habían enviado a un hermano de su patrón a la cárcel en el país suramericano.

También dijo que de los 1.500 que le prometieron sólo le pagaron en diversas cuotas 900 millones de pesos, “porque el resto era para los duros que estaban arriba”, dijo Correa Galeano en uno de los cinco interrogatorios que tuvo ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué sigue en el caso?

Por la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, siguen abiertos los procesos contra

Margaret Chacón, esposa de uno de los hermanos condenados, actualmente se encuentra para audiencia de acusación.