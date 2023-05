Luis Fernando Velasco sufre su primera derrota como MinInterior en debate de PND

En su debut como ministro del Interior, Luis Fernando Velasco sufrió este martes su primera derrota, en medio del último y decisivo debate del Plan Nacional de Desarrollo.

Los senadores María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Racial, presentaron una proposición para eliminar el artículo 8 del proyecto, relacionado con la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, producto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

“Este artículo pretende modificar la elección de fiscal general de la Nación, crear una nueva política de paz, modifica todo lo referente a la Fuerza Pública. Cómo no cuestionarlo cuando dice que el artículo no crea obligaciones al Estado colombiano: el Plan de Desarrollo es un instrumento normativo, tiene vigencia durante cuatro años y por supuesto que en un solo artículo van a modificar hoy no solamente toda la estructura del Estado, sino de las Fuerzas Militares”, manifestó Motoa.

Esa petición fue respaldada por la mayoría de senadores, con un resultado de 50 votos a favor de la eliminación y 32 en contra. Ante este panorama, Velasco solicitó intervenir y en su primera exposición ante el Senado, al cual perteneció por varios años, planteó reabrir la votación para intentar corregir el resultado.

“No es un buen mensaje que una Comisión de Verdad, que ha funcionado, que necesita unos tiempos adicionales para entregarle toda la verdad a Colombia, este Congreso le quite esa posibilidad. Yo les pido, señores senadores, independientemente de su visión ideológica, que reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia, de conocer la verdad del conflicto. No tenemos que tenerle miedo a la verdad. El Gobierno no puede pasar de agache cuando un elemento central de la paz de este país, que ustedes votaron cuando eran gobierno, hoy la quieran acabar”, señaló en medio de rechiflas de quienes hasta hace un año fueron sus compañeros en ese recinto.

Después de su intervención, el senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno con las Farc y es uno de los mayores defensores de su implementación, solicitó el uso de la palabra marcando distancia de la posición expresada por el ministro.

“Lamento muchísimo tener que discrepar del señor ministro del Interior, pero el entendimiento de la Comisión de la Verdad siempre fue que no tenía efecto judicial y que no haría recomendaciones. La Comisión resolvió hacerlas, hay 67 invitaciones a discutir unos temas que no pueden ser despachados con tanta ligereza”, precisó el congresista.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, sometió la solicitud del ministro a consideración de la Plenaria, la cual ratificó su decisión negando reabrir la votación con 47 contra 36 votos.

Aún falta la votación de ese artículo en la Plenaria de la Cámara.