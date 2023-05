Adiós a la brecha en beneficios en la Policía Nacional por rango: Katherine Miranda

¡Los Policías celebran!

Los que amanecen muy felices hoy son los policías del país y sus familias, se acabó la brecha que durante años existió en la entidad. Ayer quedó aprobado en el Plan de Desarrollo el artículo que nació de la proposición de la representante Katherine Miranda, en adelante policías, sin importar rango, tendrán las mismas prestaciones y asignación de retiro. Esto beneficia especialmente a nuestros patrulleros, que ganan un menor salario, ya que cuentan con menos garantías en términos de primas y servicios.

Beneficiará al 80 % de la institución.

“Desde que llegué al Congreso les prometí trabajar para acabar las inequidades que hay en la Policía, hoy solo puedo decir gracias por tanto. Logramos que mayoría de policías tengan beneficios en los que la brecha por rango ya no exista. Para esto nos eligen , para trabajar por nuestro país. Lo prometí y lo cumplí”: Katherine Miranda, representante por el Partido Verde.

Tarjeta Roja

Hoy sacamos tarjeta roja a los grupos al margen de la ley y esa intención de paz total que suena mucho pero que pocas acciones genera.

Seguimos preguntando ¿qué pasa con la seguridad del país? ¿Qué pasa con el comisionado Danilo Rueda? y principalmente ¿Dónde está el ministro de Defensa? En las últimas horas se conoció que en Cartagena del Chairá en el (Caquetá) las disidencias de las Farc desconectaron 21 antenas de comunicación. ELN patrullando en diferentes territorios y los retenes ilegales en vías del país que han empezado a instalar. El aumento de las extorsiones a comerciantes.

Al Oído conoció que diariamente funcionarios del equipo del Comisionado deben responder muchísimas cartas a territorios que exigen presencia del Estado porque los grupos al margen de la ley los tienen acorralados, les están pidiendo que si los diálogos continúan exijan que paren acciones contra la población civil, lo que hacen al recibir esto todo los días es enviar cartas a los grupos en donde les recuerdan los derechos humanos y les piden que por favor dejen a la población fuera del conflicto, como si eso fuera a resolver algo.

No doctor Danilo, con carticas esto no funciona. Desde el mismo equipo del Comisionado consideran que la inseguridad está peor de lo que se cree y que se debería generar unos puntos en medio de la negociación claros y empezar a orientar todas las tareas que tiene el comisionado ya que al momento éste está concentrado en los diálogos y ha descuidado el resto por eso nos preguntamos ¿Qué va a suceder con esta cartera? ¿Cuándo llegará el alto consejero de la Paz y que función tendrá? ¿Por qué el comisionado no atiende cita de embajadores, congresistas y firmantes del acuerdo?

Sin seguridad y sin orden no hay paz ni avance en la escala de desarrollo.