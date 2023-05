Cantante denuncia que recurrió a tres hospitales para recibir un diagnóstico acertado

Como si se tratara de una historia de fantasía, la cantautora colombiana Victoria Eugenia Hernández, conocida artísticamente como Victoria Sur, tuvo que recurrir a 3 centros médicos para lograr que le realizaran un tac. Luego de someterse a un procedimiento quirúrgico, la vocalista sufrió una recaída que la obligó a buscar ayuda médica. Se trataba de un fuerte dolor abdominal que no la dejaba ni siquiera conciliar el sueño.

Como primera opción, acudió al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde, tras varios exámenes de rutina, el cuerpo médico determinó que no había posibilidad de infección urinaria. “Al finalizar la noche, me dieron salida sin hacerme un TAC, diciéndome que la máquina estaba dañada”, afirmó la cantante.

Con la esperanza que el dolor disminuyera, la artista volvió a casa siguiendo todas las recomendaciones médicas. Sin embargo, el dolor persistió, por lo que decidió dirigirse a otra institución médica. Esta vez, el turno fue para la Clínica Central de Armenia, donde se enfrentó a una realidad: el tiempo de espera era de horas, su dolor continuaba y su desesperación crecía. No obstante, Victoria Sur se aferraba a la creencia de que la espera valdría la pena y que, finalmente, recibiría ayuda. “Cuando le pregunté a la doctora si me podían hacer el TAC, su respuesta fue negativa; me dijo que también estaba dañada la máquina”.

Tras cuatro días en donde los dolores crecían y el caos en su organismo era más fuerte, decidió acudir a la Clínica La Sagrada Familia, en donde finalmente pudieron realizarle el TAC. “Me realizaron los procedimientos necesarios, me dieron de alta, pero tres días después seguía sintiéndome mal. Al volver a esta clínica, me di cuenta de que seguía con las complicaciones y que había otras nuevas”.

La artista Victoria Sur dice que hasta el día de hoy y pese a sus esfuerzos, los médicos no han logrado determinar la causa de sus padecimientos, la autora colombiana fue muy clara al hacer un llamado al Estado para que “este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en el país (...). Me tocó ver y vivir las falencias de las instituciones de salud en Colombia (...). es preocupante y puede acabar con muchas vidas”.