“No sé por qué dice que dañé el camerino”: Hernán Torres responde al presidente del Tolima

El exentrenador del Deportes Tolima Hernán Torres, quien fue técnico en equipos como Millonarios y América de Cali, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco En La W para hablar de su salida del equipo ‘vinotinto y oro’ y las declaraciones del presidente de ese club, César Camargo.

“Me sorprenden las declaraciones del presidente, siempre tuve buena relación con los jugadores. No sé por qué dice que dañé el camerino”, expresó.

“La verdad no tengo ningún conflicto. Ustedes pueden averiguar con los jugadores si hubo algo, entonces no sé a qué viene ese comentario (…). A los jugadores siempre les di la posibilidad de decidir”, agregó.

De esta manera, contó cómo le fue manejando a los suplentes en el Tolima, una posible razón del supuesto disgusto de jugadores.

“Todo el mundo quiere jugar y los que salen se molestan, ¿qué jugador que no juega no se molesta? Ellos se daban cuenta que el que rendía jugaba y el que no se quedaba, es una regla mía. Era un grupo humano importante y trabajador”, dijo.

Asimismo, aceptó parte de la culpa por las lesiones de jugadores que dejó ‘cojo’ al plantel del equipo tolimense, pero destacó que también hubo culpa del preparador físico.

“Era una situación muy compleja. Hubo cinco jugadores de meniscos y se esperaba que se hicieran la cirugía lo más pronto posible. Como encargado del grupo no puedo escatimar por ciertas cosas, pero hasta cierto punto”, explicó.

“En ningún momento el grupo fue recargado con trabajo. Desde el inicio del torneo comenzamos a tener problemas con la conformación de la nómina”, añadió.

A pesar de las palabras de César Camargo, presidente del Deportes Tolima, lo calificó como una persona innovadora y con ambición en su proyecto deportivo.

“Es cumplidor, es una persona innovadora, quiere un proyecto joven, sólido y quiere consolidar a su equipo como su papá”, indicó.

Finalmente, reveló que aún no ha recibido propuestas de trabajo para dirigir en Colombia o en el exterior.

“No he recibido ninguna propuesta acá en Colombia. He optado por esperar para tomar decisiones”, concluyó.