11 años en prisión sin ser culpable: la historia de Eugenio Lobo

Eugenio Lobo es hombre un que llevaba 11 años en la cárcel sin ser culpable del cargo del que lo acusaban.

La prueba maestra e incoherente logró liberarlo y ahora dice que su siguiente paso será demandar al estado. ¿Cómo es la historia?

Para solucionar esta cuestión, Juan Carlos Cardenas, abogado Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, y el mismo Eugenio Lobo pasaron por los micrófonos de Sigue La W.

Eugenio Lobo inició contando su caso y dijo que sobre la acusación que le hicieron “de darme cuenta, no lo hago, es como ir en un camino y quedar encerrado, yo no tenía conocimiento no sabía nada, pasó como cuando encierran a un pájaro a la jaula, el animal entra al comedero y luego lo encierran”.

Enfatizó además que “no tenía conocimiento de nada, llego al terminal de Montería me piden la cedula, la doy y resulta que después me dijeron que quedaba detenido por un homicidio en Cartagena, yo dije que nunca había hecho eso, me dijeron que había cometido el homicidio de un joven llamado Arnold Enrique Peñaranda, pero yo no sabía quién era él”.

Ya que según dice, “a él lo asesinaron el 21 de julio de 2001 y yo estaba detenido en una cárcel de Cartagena desde 7 de junio de 2001″, porque según explicó su abogado, estuvo vinculado a otros casos en los que tampoco habría sido culpable.

Dijo finalmente que para él “es un montaje, me cogen preso sin yo saber por qué entonces eso fue un montaje”.

Sobre la demanda al Estado sentenció que “no tengo nada concreto porque debo reunirme con mis familiares para saber qué camino coger”.

Juan Carlos Cárdenas, abogado de proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán y quien representó a Eugenio Lobo se refirió a justamente, ese proyecto. “Por medio de este, cuya labor inicio en el año 2007, hemos asistido a las personas que luego de una sentencia condenatoria ya en firme siguen alegando su inocencia”.

Pero que para que puedan ser representados, “uno de los requisitos es que la persona no tenga recursos para costearse un abogado, en este caso víctimas de errores judiciales”

Sobre el por qué se presentó un error en el caso de Lobo dijo que este es “un error de concurrencia en Colombia y es que cuando hay personas que no son ubicadas para comparecer el juicio se les juzga en ausencia, la persona nunca supo que la habían vinculado a una investigación, nunca estuvo en su juicio ni ofreció indagación”, dijo.

Además, que “a Eugenio lo juzgaron y lo sentenciaron en ausencia, esa sentencia se dio en 2008, tanto así que el no supo y la sentencia no fue apelada”.

Dijo que desde su parte el caso “sería más bien el error o la negligencia en la investigación”, ya que según explicó, la Fiscalía solo se basaba al parecer, en un testigo y en un reportaje, para juzgarlo como culpable.

