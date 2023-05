Javier Matta, Rey Vallenato 2023, fue recibido con honores en Santa Marta

En la versión número 56 del Festival Vallenato, el samario Javier Matta Correa fue coronado Rey Vallenato, luego de su décimo intento. El joven de 33 años se destacó en la preservación de los aires tradicionales del vallenato.

Por esta razón, la Alcaldía con el cuerpo de bomberos, familiares y amigos le brindaron un caluroso, emotivo y colorido recibimiento, del que participaron centenares de samarios, quienes emprendieron una caravana por las principales calles de la ciudad, hasta la Unidad Deportiva Bolivariana, donde le esperaba una tarima, sobre la que ratificó ante los asistentes por qué figura hoy, como el mejor acordeonero.

Como reconocimiento al trabajo realizado, fue distinguió con la medalla Santa Marta 500 años, en categoría cruz de plata, Perla de América, “esta condecoración es para que lleves siempre en tu corazón esta medalla, que es para los samarios que como tú tienen un desempeño excepcional. Eres muestra de que con perseverancia y disciplina los sueños se cumplen”, expresó la mandataria distrital al imponer la medalla al acordeonero.

A lo que Javier Mata respondió, indicando que “este reconocimiento es muy importante para mí, es validar todo el esfuerzo y el sacrificio que he hecho y me da una responsabilidad grande con aquellos jóvenes, semilleros que aspiramos fortalecer para que sean más los reyes de Santa Marta que nos representen no solo a nivel nacional sino internacional”.