“El acoso de los entrenadores era muy serio”: Nicole Regnier sobre su salida del fútbol

Una de las mujeres más reconocidas en el mundo del deporte colombiano es Nicole Regnier, exfutbolista de la Selección Colombia Femenina Sub-17, llegando a participar en los Juegos Olímpicos de Río y obtener un puesto para la Copa Mundial Sub-17 Femenina de Azerbaiyán, quien pasó por los micrófonos de Contrarreloj para tocar algunos temas de su trayectoria, como su paso por el fútbol y su repentino retiro del deporte.

“Representar a Colombia fue muy emocionante, llegó la noticia del mundial de Azerbaiyán y nadie confiaba, incluso nos dieron solo un mes de preparación, pero dijimos: “vamos a sacar esto adelante, aunque nadie crea en nosotras”, ni la Federación creía, era más un tema de obligación”, reveló la deportista.

Asimismo, agregó lo gratificante que fue la experiencia, acompañada de su agrupación, logrando dejar el nombre de Colombia en lo alto, sintiéndose orgullosa de esto, exponiendo también los motivos que la llevaron a dar un paso al costado del deporte.

“Yo estaba cansada. Tuve entrenadores que siempre se pasaban, que siempre pedían algo más. Me ‘tiraban los perros’, me enviaban chats inapropiados, tuve que aguantar mucho hasta que me cansé. Yo entraba a la cancha y no era feliz. Los temas de acoso eran serios”, agregó.

Además, aseguró que, en los tiempos actuales, las futbolistas tienen mayor importancia, y cuentan con una gran comunidad que las apoya, algo beneficioso para las nuevas generaciones.

“Hoy las jugadoras tienen más voz, los entrenadores deben pensársela dos veces antes de maltratarlas, no es que ya no pase, es que las redes sociales son una gran herramienta para exponerlos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: