El fiscal Daniel Hernández aseguró que le estarían cobrando a través del presidente Gustavo Petro, las investigaciones contra personajes como Alex Vernot y Juan Carlos Montes quienes supuestamente son cercanos al jefe de Estado.

Debido a esto, Hernández denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al presidente Gustavo Petro por el delito de violación de datos personales, por haber mostrado a su hijo en una publicación que hizo el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Por este motivo, el fiscal Daniel Hernández pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el tema.

“Sigo sintiendo que soy un perseguido”, contó.

Además, dijo sobre lo expresado recientemente por Petro que “lo único cierto del comunicado es que fui imputado, eso fue de conocimiento público, pero también es cierto que se desestimó la medida de aseguramiento”.

Así mismo, que “él haga una solicitud de esta naturaleza es bastante raro más aun cuando menciona personas que no tienen alguna relación con los hechos que solicita investigar”.

Por otro lado, se refirió a una de las situaciones que desencadenó el problema: Gonzalo Guillén.

“No he tenido ningún rifirrafe con el presidente, lo que he ejercido he intentado hacer es investigar hechos que se me presentan para ser verificados si se presentaron conductas o no punibles”, contó.

Por la misma línea, que “todo nace precisamente de que el presidente le otorga credibilidad a Gonzalo Guillén, está probado que en favor del presunto periodista recibió pagos de un empresario corrupto o con el fin de desprestigiar la investigación en contra de Carlos Mattos”, además, que “Gonzalo Guillén está siendo alcahueteado por el presidente Petro: fiscal Daniel Hernández”.

Le puede interesar Fiscal Daniel Hernández denunció al presidente Gustavo Petro

Sobre los hechos que cuestiona el presidente Gustavo Petro, dijo que todo está documentado y que no es algo que él se haya inventado.

Y es que es precisamente la presunta negligencia de Hernández en 200 homicidas uno de los temas en los que el presidente ha enfatizado, y Hernández se pronunció.

“Sobre estos homicidios que yo presuntamente pude evitar, son noticias de prensa, pero no tienen relación a 2008 y 2010, es irresponsable que se diga que se pudo evitar con noticias que no tienen ninguna fundamentación”.

Además, que “específicamente recibo un caso, esos homicidios que se ejecutaron entre 2008 y 2010 era imposible que yo los evitara porque sucedieron hace 15 años”.

Y finalmente, que “los fiscales que llevaban las investigaciones no podían identificar los homicidios porque no se podían identificar las víctimas. Lo que me enviaba el investigador no eran alteras tempranas de un homicidio, diez o 20, se me enviaban notas periodísticas, es imposible”.