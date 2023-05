No cerramos la puerta con Gaviria y confiamos en bancada frente a reformas: MinInterior

La coalición del Gobierno Nacional ha estado recientemente en el ‘ojo del huracán’ dentro de la agenda política del país por la reciente independencia anunciada por el Partido Conservador debido a los desacuerdos que se han dado entre esta colectividad y el Gobierno Petro.

Así mismo, tras esa decisión de los conservadores, surge el cuestionamiento de qué pasará con los Partidos Liberal y de La U.

Por este motivo, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habló sobre la agenda legislativa que se viene para el Gobierno en el marco interno de la coalición.

“Es un ejercicio de debate, de conversación, de explicar la importancia de las informaciones que le estamos planteando al Congreso y al país, estamos en esa tarea, hemos avanzado con honestidad digo que hemos avanzado”, dijo Velasco.

Además, fue enfático diciendo que “sentimos que el Partido Liberal, a modo de ejemplo, crece en la Cámara hay representantes que han manifestado y su deseo de acompañar esta reforma, el señor ministro de Salud ha hecho una tarea interesante con los técnicos, los ponentes de La U la misma directora Dilian Francisca y creo que estamos bastante cerca de un acuerdo pero también mantener la esencia del proyecto que es muy importante para el Gobierno”.

Dijo por otro lado que con el Partido “Conservador y con todos los partidos hemos venido hablado, la idea es hacer un ejercicio de concertación, esa ha sido la tarea y esperamos esta semana avanzar mucho en la Comisión Séptima”.

Y es que otro de los partidos en donde la relación estaría en estado crítico, es el Liberal, del que dijo que “debo reconocer que con Gaviria el tema es un poco mas complejo, el Gobierno antes de ser Gobierno habló muchas veces con él, avanzábamos 10 metros pero retrocedíamos 100, no cerramos esa puerta (con Gaviria) pero estamos viendo que en ese partido se está consolidando unas mayorías en esa reforma”.

Así mismo, expresó desde el lado de La U, que “mantenemos una conversación permanente, ellos tienen respetables diferencias y algunos puntos de aporte a lo que debe ser la reforma, el ministro de Salud a estado hablando con ellos” y que con los conservadores “el presidente del Partido conservador es senador, con él hemos mantenido un contacto como presidente del Partido y como congresista, muy seguramente mañana lunes tendremos un diálogo directo y los de más ponentes y bancada y congresistas”, contó.

Y que en el marco de esto ”respeto las decisiones que internamente vayan a tomar”, ya que, según contó “estamos abiertos a todos los espacios y uno de ellos es del Congreso, vamos a hacer el debate en donde nos toque hacerlo”.

Tambien dento de su intervención se refirió a la situación política de Roy Barreras, presidente del Senado, y dijo que “el Gobierno como debe ser respeta las decisiones de los jueces, respeta los procedimientos en el marco de ello respetará la acción de amparo constitucional que tomara Roy Barreras al acudir a una tutela para intentar recuperar su curul”.

Ya que para Velasco, Barreras es “una persona que aporta al debate nacional, fuera del Congreso o en el seguirá aportando”.

Finalmente, habló de Germán Vargas Lleras, ya que ha insistido en su llamado a los partidos que han sido parte de la coalición de Gobierno de Gustavo Petro y que hoy conservan una que otra cuota en el Ejecutivo, pese al rompimiento con la Casa de Nariño, diciendo que devuelvan los puestos que les han dado.

Velasco puntualizó que “las instituciones están funcionando, habrá gente que siente que no son los poderosos, y que hay sectores que están pensando distinto, no es un probema de instituciones, ya no están al servicio del establecimiento”.