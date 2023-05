A finales de año el galón de gasolina debería estar en $16.000: ministro de Hacienda

Según el más reciente informe del Dane, el costo de vida de los colombianos durante la medición para abril bajo al ubicarse en 0,78%, cifra menor a la registrada en el mismo mes del año pasado cuando se ubicó en 1,25%.

Por divisiones de gasto, llamó la atención que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una leve caída frente al registro del mismo mes en 2022, teniendo en cuenta que esta había sido la división que la mayoría de las veces había jalonado el costo de vida de los colombianos. La división que menos ayudó a la caída de la inflación en abril fue bebidas alcohólicas y tabaco.

En cuanto a la variación anual la inflación se ubicó en 12,82%, al hacer el comparativo con el mismo periodo anterior, se encuentra que aún no hubo disminución teniendo en cuenta que para ese entonces se ubicó en 9,23%. Sin embargo, se debe destacar que se cortó con esa alza constante con la que venía el costo de vida de los colombianos, teniendo en cuenta que fue inferior al dato registrado para marzo de este mismo año cuando alcanzó el 13,34%.

Por este motivo, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, hizo un análisis de las recientes cifras de inflación en donde bajó para abril y en su medición anual empezó a ceder ubicándose en 12,82%.

“La inflación no es nada buena para un país ni un ciudadano”, inició diciendo.

Además explicó que “en este caso lo que tenemos es que el índice acumulado dio una vuelta, esta vez ya lo tenemos por debajo del 13%, eso no quiere decir que la inflación haya sido controlada, eso quiere decir que ha venido perdiendo fuerza porque el país tiene mejor abastecimiento”.

Además, expresó que “la inflación de alimentos está bajando, las que nos toca controlar son los gastos de los hogares, los arriendos se reajustan una vez al año, mentira exista un contrato no se puede ajustar, pero lo que el Gobierno propuso es que varios ítems no crecieran al mismo nivel que el salario mínimo sino al IPC, en este caso los arriendos no deberán crecer al 16% sino al 13.2%”.

Dijo también sobre los alimentos que “esto esta apenas arrancando y esperamos tener mejores resultados hacia el segundo semestre para tener mejor controlada la inflación de alimentos, la meta está en terminan alrededor de 9.5$, estamos muy lejos de la meta de 3%”.

Explicó que en esta misma línea que “la realidad en alimentos perecederos es que el comportamiento del mercado siempre ha sido muy estable porque los precios bajan cuando no hay cosecha cuando sí hay cosecha, le pedimos a los colombianos que compren los productos en cosecha”.

Por otro lado, habló sobre la reforma a la salud y dijo que “apenas estoy llegado y mirando el tema, espero que las reuniones que el ministro de Salud Jaramillo está teniendo con los gremios y otros actores nos permita ver hacia donde orientamos la reforma”.

Finalmente, se refirió a uno de los temas coyunturales de país: el precio de la gasolina.

Dijo que “el tope es equilibrar los precios, en los últimos meses o días el precio del petróleo comenzó a bajar, eso tendría que tener un efecto en el precio internacional”.

Así mismo, “que en 6 o 7 meses deberíamos llegar a equilibrar los precios”.

También explicó que “el proyecto de largo plazo es que los colombianos empiecen a demandar otro tipo de carros, los colombianos siguen comprando carros de combustible fósil, van a sentir un impacto por ejemplo quienes tengan carros que consuman premier”, de la gasolina.

Y de esta forma, que “a finales de año el galón de gasolina debería estar en $16.000″, ya que según contó, la idea es que elcolombiano comience a demandar otro tipo de automovil.