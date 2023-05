Álex Flórez se retracta de haber llamado ‘narcoparamilitar’ a Álvaro Uribe

El senador Álex Flórez envió una carta a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que se retracta por haber llamado “corrupto y narcoparamilitar” al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La carta dice que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima “de múltiples señalamientos infundados con el objetivo de minar su reputación”.

Y que en promedio 10 decisiones judiciales han ratificado la: “honorabilidad del expresidente y su comportamiento alejado de cualquier infracción a la Ley del país, en menos de un mes se evidencian 2, la emitida por el tuitero ‘Beto Coral’ y hoy por el activista y congresista, Alex Flórez”.

Flórez en su retractación manifiesta:

“Fruto del acuerdo conciliatorio al que llegué con el doctor Álvaro Uribe Vélez en el marco del procedimiento penal ante la Sala Especial de Instrucción de la honorable Corte Suprema de Justicia, por el presente libelo me permito manifestar que no me consta ni tengo pruebas de que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco de delito alguno contra la administración pública ni de administración de justicia”.