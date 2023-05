Piden que ministras vayan a territorio para discutir delimitación del Páramo de Pisba

Cuando se adelantaba una mesa de trabajo sobre la delimitación del páramo de Pisba en Gámeza (Boyacá), las comunidades de 11 municipios que están dentro del proceso se retiraron porque no se tenían claros los puntos a discutir y en consecuencia se suspendió el encuentro.

Según el alcalde de Gámeza, las comunidades estaban sentadas con delegados del Ministerio del Medio Ambiente, Contraloría, Procuraduría Ambiental, Defensoría del Pueblo y Personería.

Insiste que se debe explicar a los alcaldes de los municipios vinculados cómo será la delimitación, luego a las juntas de acción comunal, para generar una mayor divulgación a las comunidades.

“Solo 70 personas atendieron la reunión y somos más de 5.000 habitantes en solo un municipio, y reuniendo todos los que se vincularon a la delimitación somos más de 60,000 habitantes; yo puse el transporte para Gámeza, pero la comunidad no asistió al ver que no hay realmente un compromiso serio por parte del Gobierno Nacional”, dijo Óchica al señalar que los funcionarios que enviaron a la socialización no tenían el conocimiento sobre el proceso.

Las comunidades están exigiendo que a las discusiones lleguen las ministras de Agricultura, Jhenifer Mojica; de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y la de Minas y Energía, Irene Vélez, para que sepan exactamente cuáles son las decisiones.