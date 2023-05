Contraloría alerta: El 65 % de las obras no serán entregadas para Juegos Nacionales

Son en total 23 los escenarios deportivos que requieren obras de adecuación para poder ser utilizados durante los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023 y que tienen una inversión estimada que supera los 280 mil millones de pesos. De estos, según el último reporte de alertas de control interno del Seguimiento Permanente de la Contraloría General, hay 9 proyectos, es decir, el 39 %, que en definitiva no serán entregados y 5 más en riesgo de no estar listos para las fechas requeridas.

El contralor delegado para el sector educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, señaló que, de acuerdo al seguimiento que realizado hasta el momento por la entidad, se pudo establecer que más de la mitad de los escenarios deportivos, no estarán listos para recibir estas importantes justas deportivas para el país el próximo mes de noviembre.

“El seguimiento que realiza la Contraloría General de la República embarca cerca de 280 mil millones de pesos que fueron destinados para la adecuación y construcción de escenarios deportivos en el Eje Cafetero. Con corte a 31 de marzo de 2023, la Contraloría puede evidenciar que más del 60 % de los escenarios deportivos no se encontrarán para noviembre de 2023 para la realización de las justas, 9 de ellos con absoluta certeza no estarán listos y el 22 % registra graves riesgos de retraso, con lo que más del 65 % de los proyectos no estarían listos en oportunidad”, puntualizó.

A sólo seis meses de iniciar los juegos, las revisiones y seguimiento realizadas por la Contraloría a las obras, dan cuenta de 7 proyectos que están en fase de construcción y revisión sin diseños, sin viabilidad técnica o licencias de construcción en fase precontractual, por lo que no serán entregados. Estos son:

Complejo acuático de Caldas, que requiere 10 meses.

Canchas de Tenis de Risralda, que ya tienen financiación pero tardan 12 meses.

Coliseo multideportes del Quindío, financiado con recursos de regalías, pero tarde 7 meses.

Complejo acuático del Quindío, financiado por el Ministerio del Deporte y SGR.

Pista BMX y la bolera en el Quindío, que necesitan 9 meses de obras y cuyos diseños iniciaron el 16 de febrero.

Club Náutico Calima, en el Valle del Cauca, que tardaría 11 meses.

Los coliseos multipropósito de Manizles y Pereira son proyectos sin financiación definida y por lo tanto no serán entregados para las fechas de los juegos.

Entre los 5 proyectos que ya iniciaron obras pero que tienen riesgo de no alcanzar su ejecución, se encuentra:

Patinódromo de Manizales, con duración de 8 meses y acta de inicio del 6 de marzo de 2023.

Coliseo Mayor de Manizales, que requiere 8 meses y tiene acta de inicio del 6 de marzo de 2023.

Campo de tiro con arco en Risaralda, con acta de inicio del 30 de marzo de 2023 y tiempo requerido de 9 meses.

Complejo acuático de Pereira, cuyas obras requieren 10 meses y tiene acta de inicio del 19 de enero de 2023.

Coliseo Menor de Pereira, que tardaría 10 meses y tiene acta de inicio del 7 de febrero de 2023.

Los 9 escenarios deportivos restantes continúan su ejecución de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma.

Es importante mencionar que, de las 16 alertas de control interno emitidas por la Contraloría General de la República, solamente 4 han sido superadas.