Opinómetro: 58% de colombianos en desacuerdo con la visita de Francia Márquez a África

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la aprobación del presidente Gustavo Petro, el precio de la gasolina en el país, la mega cárcel construída en El Salvador, y la visita de la vicepresidente Francia Márquez a África.

En primer lugar, ante el cuestionamiento de si está o no de acuerdo con, precisamente, la visita de Francia Márquez a tres países del África, el 58% de los colombianos no está de acuerdo, 29% sí lo está, 11% no sabe y 2% no responde.

Sobre este tema de la visita de la vicepresidenta a ese continente, el porcentaje de desacuerdo más alto se registró en la región Oriente, con 68%.

Así mismo, el 73% dice que Francia Márquez debería aclarar su visita a ese continente y sus costos. El 17% cree que no debería hacerlo, 6% no sabe y 3% no responde.

Además, también los colombianos expresaron su opinión sobre que el Gobierno haya dicho que su propósito es que el precio de la gasolina en Colombia llegue a un precio igual al internacional. 17% está de acuerdo con esa medida, 73% en desacuerdo, 8% no sabe y 2% no responde.

Por otra parte, la población encuestada también opinó sobre la mega cárcel que construyó el presidente Nayib Bukele de El Salvador y el 67% dijo estar de acuerdo con esa obra, el 17% en desacuerdo, 13% no sabe y 4% no responde.

En la misma línea de esta coyuntura, los colombianos ofrecieron su punto de vista sobre si les gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El 55% dijo que sí, 26% dijo que no, 13% no sabe y 6% no sabe.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 10 y el 12 de mayo de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (269), Barranquilla (52), Cartagena (27), Montería (6), Santa Marta (7), Sincelejo (7), Soledad (2), Valledupar (10), Armenia (6), Bello (10), Florencia (2), Ibagué (6), Manizales (10), Medellín (72), Neiva (11), Pereira (10), Bucaramanga (54), Cúcuta (14), Facatativá (3), Floridablanca (4), Soacha (17), Villavicencio (11), Cali (64), Palmira (4), Pasto (14) y Popayán (8).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.