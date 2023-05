‘Regale una vida’: el programa de LaCardio que ayuda a niños con cardiopatía congénita

En Salud y Algo Más, Andrea Díaz, madre de Luciana, menor que fue diagnosticada con cardiopatía congénita, dio detalles de cómo detectaron esta enfermedad en su hija y cómo ha sido su proceso.

“Me lo dijeron con tres meses de gestación, algunos médicos me dijeron que los niños con esta enfermedad no sobrevivían, así que una de las opciones que nos dieron fue el aborto. Pero nosotros, con mi esposo, decidimos seguir adelante con el embarazo”, contó la madre de la menor.

De igual forma, señaló que meses después Luciana nació sana, estuvo un día en incubadora y posteriormente le recetaron algunos medicamentos para controlar esta anomalía.

No obstante, luego de varios años Luciana tuvo una recaída, debido a que la cardiopatía estaba avanzando, razón por la que necesitaba una cirugía para cambiar su válvula cardiaca.

Luego de esta recaída, Andrea Díaz conoció el programa ‘Regale una vida’ de LaCardio, “nos enteramos de la brigada. Llegamos a LaCardio y nos hablaron de este proyecto”.

Cabe resaltar que este programa realiza viajes permanentes desde el 2003 para llevar a cabo brigadas de salud con médicos voluntarios junto con enfermeros y enfermeras, y médicos locales de los territorios. Para llevar a cabo este proyecto desde LaCardio organizan viajes a las regiones más apartadas del país y allí hacen brigadas de salud para detectar a los niños con anomalías en el corazón. Posteriormente los trasladan a las ciudades principales para realizar las respectivas operaciones y luego los regresan a sus hogares.

Luciana es una de las niñas beneficiaria del programa ‘Regale una vida’ y de acuerdo con lo mencionado por su madre, se encuentra “perfectamente sane, luego de 10 días de su cirugía”.

Las personas que quieran conocer más sobre este programa, y ayudar en las donaciones pueden ingresar a la página oficial de LaCardio, allí encontrarán una sección dedicada a este proyecto.

Escuche la entrevista completa: