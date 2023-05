Las autoridades son revictimizantes y negligentes: Ana María Vélez sobre feminicidios

La presentadora y periodista de Cable Noticias, Ana María Vélez, hace un tiempo vivió una compleja situación de violencia, hechos que la llevaron a ser líder de la iniciativa S.O.S Mujeres de la plataforma Change.org, convirtiéndose en cabeza de esta propuesta también en instancias políticas desde el Congreso, incentivando a que se comprenda y se aplique, entendiendo que Colombia se encuentra en un estado de emergencia en cuanto temas de violencia de género.

Sobre este artículo de emergencia, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para explicarlo a detalle, tomando como ejemplo el caso ocurrido en el Centro Comercial Unicentro, de Bogotá.

“Como cualquier ley de la República, hasta no tener la firma del presidente no se aplicará, esperamos que la Consejería para la Equidad de la Mujer sea la que se encargue de llevarla a cabo, ojalá de la mano con el Ministerio de Igualdad. Es necesario entender la urgencia que tenemos por la implementación de cada uno de los nueve planteamientos que establece el artículo”, explicó.

El panorama actual del país cuenta con unas cifras altas en cuando a feminicidios, sustentándolo al tomar como ejemplos los casos ocurridos en el fin de semana del Día de la Madre, como lo fueron el de Érika Aponte en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, el de Merly Rengifo en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y el de Lizeth Rincón, asesinada en estado de embarazo a las afueras de la cárcel La Modelo, también en Bogotá.

“Uno de los puntos más polémicos ha sido el primero, que tiene que ver con la formación de violencia basada en género en las Fuerzas Militares y la Policía, pues estas autoridades han sido poco operativas, revictimizantes y negligentes, debemos formarlos, nos guste o no”, agregó la comunicadora.

Sobre el tema, algunos mandatarios se refirieron al hecho de formas controversiales, como lo dicho por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quienes dieron declaraciones que cayeron mal a un gran sector de la ciudadanía.

“Me genera impotencia que no exista una detención preventiva, que yo diga que alguien me amenazó, que tengo miedo y que no se detenga al sujeto mientras se esclarecen los hechos. La medida está dada para la víctima, le dicen a la mujer que se va a una Casa Refugio, dejando su trabajo y su familia”, mencionó.

Del mismo modo, la mujer dijo que la articulación de los entes gubernamentales es ineficiente, pues no se encuentran organizados a la hora de prestar la atención adecuada.

“Al que toca atajar, atrapar y detener es a los hombres que se encuentran como amenaza para alguna mujer, no a las víctimas”, finalizó.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: