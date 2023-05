Aprobado empréstito a la Alcaldía de Bucaramanga por casi $80 mil millones

Bucaramanga

Con votación nominal y después de más de seis horas de plenaria se aprobó con 11 votos a favor y 7 en contrato el proyecto de acuerdo 032 de la Alcaldía de Bucaramanga con el que se permite el empréstito por casi $80 mil millones para obras en los colegios Dámaso Zapata, Inem y Santander.

El concejal Luis Fernando Castañeda, fue el ponente de este proyecto de acuerdo que señala que será para beneficiar a por lo menos 15 mil estudiantes que estudian en estas tres instituciones educativas y que es una deuda histórica que tiene el municipio con estos colegios.

Desde hace varios días, los concejales de oposición habían señalado que el municipio tenía otros recursos para utilizar en estas obras y no recurrir a endeudar a Bucaramanga, la concejal Marina Arevalo en medio de la plenaria indicó que “en diciembre le quedaron ingresos tributarios y no tributarios de libre destinación $149.496.574.636, ahí está la plata y no necesitamos endeudar al municipio”.

Sin embargo, el secretario de hacienda de Bucaramanga, Genderson Robles, señaló que esto no es posible y que “de hecho los ingresos corrientes de libre destinación están dados únicamente para financiar los gastos de funcionamientos, las deudas y lo que quede para inversión, no podían decirle a los bumangueses saquen de esos 160 mil porque hay un peculado por destinación específica”.

Por su parte, el concejal Cristian Reyes enfatizó en que este proyecto se aprobaba pero se debía garantizar que se diera un uso transparente de los recursos y que “cuál va a ser la inversión de cada uno y que se haga con transparencia e invito a cada uno de nosotros seamos los veedores y que esa plata se contrate bien, con licitación, esa es mi exigencia, se contrata con una licitación pública donde estén todos los entes de control” y enfatizó en que no se puede perder ni un solo peso.

Después, intervino Iván Vargas, secretario de infraestructura de Bucaramanga y señaló que “a mi no me da miedo que me digan que me voy para la cárcel porque estamos haciendo las cosas bien” y agregó que un ordenador del gasto “debe tener los pantalones bien puestos para asumir riesgos” pues son muchas las cosas que debe firmar.

También se refirió sobre la polémica Fase 1 del colegio Dámaso Zapata en donde el contrato fue liquidado hace varios meses y sin embargo aún hay cosas pendientes pero señaló que hay contratistas trabajando a pesar de que aún no se han hecho efectivas las pólizas. Agregó que “me comprometo a que la fase 1 queda bien hecha, lo estamos ejecutando, estamos atendiendo los pendientes y los voy a atender hasta el final”.