Por $60 millones negocian en Villavicencio archivo de investigaciones de la Contraloría

Según reveló el abogado David Enrique Rodríguez Casas, le estarían exigiendo un mínimo de $50 millones para que no se adelante una investigación de la Contraloría municipal en su contra. El jurista mostró en Sigue La W los audios y las conversaciones de WhatsApp que tuvo con el gerente de la electrificadora del Meta, quien le estaría haciendo la exigencia económica.

“El problema que se presenta es que hubo una auditoria de la Contraloría donde se establece un presunto daño fiscal a la empresa por $3.700 millones por la adquisición de un edificio en el centro de Villavicencio”, contó

“Una de las sindicaciones que se hacen es que el edificio es que no contaba con las características necesarias para funcionar como una oficina. Lo que hago es desplazarme a donde el señor Almeida y le solicito a que me ayude a conseguir un reporte para que un ingeniero adelante un dictamen del problema”, agregó.

Asimismo, aclaró que él nunca buscó al contralor de Villavicencio para que no lo investigara por ese caso: “absolutamente no”.

En un punto momento de los chats se aprecia que el abogado habla de estar dispuesto a dar “20 puntos” por salir de ese problema, ¿a quién le iba a dar 20 millones?

“Cuando el señor Almeida me comienza a hablar y me cuenta las cosas que están en los chats, que el contralor fijó una cuota, entonces que a mí me tiene que sacar $100 millones y que le objetivo era generar una inhabilidad para el precandidato Fernando Rivera que había sido parte de la junta directiva”, comentó.

De la misma manera, el abogado reafirmó que el contralor municipal le estaba “exigiendo” dinero.

“Él me llamó el 12 de mayo, porque ha sido una extorsión de varios meses, entonces me dijeron que hay que poner un denuncio. Recibo la llamada del doctor Almeida y me pasa al contralor de Villavicencio y me dice que: ‘para que usted se salga del problema ya sabe que tiene que entregar la plata que le está pidiendo Almeida’ y luego me cuelga”, relató.

“Luego me manda un mensaje Almeida diciendo: ‘ya escuchó lo que dijo el contralor’”, añadió.

Ante la gravedad de las declaraciones del abogado Rodríguez, Sigue La W se comunicó con Eliecer Almeida, gerente de la empresa electrificadora del Meta, quien se refirió a si mediaba o no entre el abogado y el contralor municipal.

“El señor vino a mi oficina en compañía de otro señor a hablar de temas comerciales y que tienen que ver con el sistema eléctrico que se estaba presentando ahí (en el edificio). No he recibido ninguna solicitud o recurso del señor David”, aseguró.

De la misma manera, Almeida fue cuestionado sobre a qué se refería con los “60 puntos” que se leen en el chat de WhatsApp que tuvo con el abogado.

“Hablamos de muchos temas, pero en el momento no tengo contextualizado”, sostuvo.

Así las cosas, explicó cuál es su relación de amistad con el contralor de Villavicencio: “nos hemos encontrado en eventos de acercamiento a la comunidad y hemos atendido quejas de la comunidad de Villavicencio”.

Sigue La W se contactó con el contralor Carlos López, quien dijo que no iba a dar declaraciones.