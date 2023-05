Colombia venció 2-1 a Japón y está en octavos de final del Mundial Sub 20

AMDEP1919. LA PLATA (ARGENTINA), 24/05/2023.- Jugadores de Colombia posan hoy, en un partido del grupo C de la Copa Mundial de Fútbol sub-20 entre Japón y Colombia en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata (Argentina). EFE/ Demian Alday Estevez / Demian Alday Estevez

Colombia mantiene su invicto en el Mundial Sub-20 que se realiza en Argentina. Los dirigidos por Héctor Cárdenas vencieron 2-1 a Japón en el Estadio Único Diego Armando Maradona y llegaron a seis puntos con lo que sellaron su clasificación a los octavos de final.

Al igual que en el primer partido ante Israel, Colombia no tuvo una buena primera mitad donde no pudo abrir el marcador a pesar de que dominó la posesión de balón. Japón supo concretar de la mano de Riku Yamane quien anotó el primer gol del duelo al minuto 30 y los ‘cafeteros’ no parecían reaccionar.

En la segunda parte el replanteamiento del entrenador de la ‘tricolor’ Héctor Cárdenas surtió efecto y en seis minutos Colombia le dio vuelta al partido con goles de Yaser Asprilla y Tomás Ángel quien ingresó en el entretiempo. Japón tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero Kuryu Matsuki erró el cobro que terminó en el travesaño. En los últimos minutos los nipones siguieron buscando la igualdad, pero Luis Marquínez volvió a ser figura manteniendo su arco en cero.

De esta manera Colombia llegó a seis puntos con lo que aseguró su cupo en los octavos de final. El próximo sábado buscará el liderato del Grupo C ante Senegal a las 4 de la tarde.