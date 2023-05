Es una de las lecciones más dolorosas que he tenido: abuelo de víctima de tiroteo en Texas

La masacre de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, fue un tiroteo que ocurrió el 24 de mayo de 2022, cuando Salvador Rolando Ramos de 18 años, después de haber disparado a su abuela en su casa, hiriéndola gravemente, se dirigió a la escuela y disparó en el exterior durante aproximadamente cinco minutos, luego ingresó a la escuela y mató a 21 personas.

Tras un año de lo ocurrido, La W conversó con el pastor Julián Moreno, abuelo de Alexandria “Lexi” Rubio, víctima mortal del tiroteo, para conocer qué ha pasado en los últimos meses y las secuelas que dejó ese hecho.

Según comentó “nuestra comunidad se encuentra bastante dividida. Hay personas que mencionan que tenemos que seguir adelante y otras que se tuvieron que ir de la ciudad porque no han podido eliminar las escenas que quedaron grabadas en su mente y corazón”.

En cuanto a lo que debe cambiar en la sociedad para que estos hechos no se repitan, el pastor indicó que “hasta el día de hoy no se ha hecho nada para cambiar la situación, siguen todavía las investigaciones a escondidas argumentando que no se puede hacer ningún comentario porque son reserva”.

Asimismo, comentó que “para mí y para mi nieta que ha tomado la decisión de viajar a Washington promoviendo cambios sobre la venta de este tipo de armas, eso sería un primer paso para muchas familias, sentir que se está haciendo algo positivo, pero hasta ahorita sigue todavía bajo la excusa de que no se pueden hacer cargos porque toda la investigación está en proceso, esto es lo que nos duele y nos perturba”.

En esa misma línea dejó claro que lo sucedido le ha dejado una gran enseñanza. “Desde que sucedió sentí rabia y dolor, pero al mismo tiempo no quería tener odio por él, sentí odio por las circunstancias que lo llevaron a hacer lo que hizo. Todo mi ser como clamaba tener esa ira, pero escogí recordar lo que dice la Biblia, Cristo diciendo que debemos amar a quienes nos persiguen, perdonar a los que nos oprimen y esta fue una de las lecciones más dolorosas que he tenido como creyente”.

Puntualizando que “me di cuenta de que es muy fácil hablar sobre el amor y el perdón, pero ponerlo en práctica o vivirlo es un reto para uno como ser humano”.

Por último, recordó a su nieta como una niña alegre y que disfrutaba el deporte.

Escuche la entrevista completa a continuación: