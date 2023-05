Viáticos del 50% de comitiva que viajó a África los pagó una fundación: Francia Márquez

En la Casa de Nariño, la vicepresidenta Francia Márquez, junto con funcionarios de varios Ministerios, entregó un balance de su viaje oficial de ocho días a África.

La alta funcionaria aseguró que se tuvieron varios intercambios de conocimiento en experiencias culturales, de turismo, de paz y de comercio. Pero también, Márquez respondió a los señalamientos que hablan del aparente mal gasto de recursos del Estado en este viaje. Incluso, aseguró que la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde mostró su descontento por estos señalamientos.

“En relación con las cifras no tengo cifras, vi que pidieron un derecho de petición, preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba no se si son cifras ciertas o no. Esto no ha osado en ningún otro gobierno yo ya he hecho otros viajes y por eso no vi preguntar por el combustible o los recursos, solo pasó porque era al continente africano y hay un sesgo racial que no se puede ocultar”, dijo Márquez.

Así mismo, confirmó que los viáticos de 26 personas de la sociedad civil que la acompañaban entre líderes sociales, músicos y otros, los asumió una fundación privada.

“En relación con cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas, que fueron las personas de sociedad civil que me acompañaron entre académicos, líderes y académicos; no sé. Ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y la alimentación”, dijo Márquez.

De igual forma, indicó que esta ayuda se prestó a cambio de que Colombia se comprometiera a cumplir con los objetivos que tiene el Gobierno ante la paz total y la justicia social.