Quedamos como al principio: Procuraduría tras audiencias de caso Palacio de Justicia

La Procuradora delegada Sandra Lucía Yepes le solicitó a la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la exclusión a la mayor brevedad posible del sargento Gustavo Arévalo y el mayor (r) Óscar William Vásquez, procesados por los crímenes que se produjeron en la retoma del Palacio de Justicia, tras su falta de aporte a la verdad, y en el caso de Vásquez su irrespeto al sistema porque ni siquiera se presentó a la audiencia.

Según la postura de la delegada del ministerio público, tras los dos días de audiencia que fueron fijados, están igual “que al principio” en materia de verdad.

“Manifestar que esta audiencia ha sido como las otras, no ha aportado nada, estamos como al comienzo, creo que no se cumplieron las expectativas que había y en esas condiciones no queda alternativa distinta a que se excluya al señor de la jurisdicción” señaló la delegada del ministerio público.

En el mismo sentido se pronunciaron los representantes de las víctimas, como los abogados Germán Romero y Jorge Molano, Molano precisamente resaltó el desinterés del mayor Vásquez de ni siquiera acudir al llamado de la JEP, irrespetando una orden judicial.

“En el caso del señor Óscar William Vásquez su rebeldía frente a la jurisdicción es manifiesta, su decisión de no comparecer y no concurrir, y ni siquiera explicar las causas hacen de plano justificable su exclusión” expresó Molano.

La solicitud de exclusión en contra de Arévalo y el mayor Vásquez también se extienden al sargento Bernardo Garzón Garzón quien fue duramente criticado cuando intervino el pasado miércoles 24 de mayo.